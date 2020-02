Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması: (2)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse ilişkin tedbirlerin devam ettiğini belirterek, "Çin'den gelenlerle ilgili termal kamera, karantina odası, negatif basınçlı sedye ve belirli hastane ortamlarında takip süreci devam ediyor. Bu sürece ilave edeceğimiz ülkeler olacak." dedi.

Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde bugün altıncı kez yapılan toplantısında son gelişmeler hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

Dün Ulusal Viroloji Laboratuvarı'nda çalışılan 18 numune olduğunu bildiren Koca, rehber doğrultusunda sağlık kuruluşlarına müracaat eden kişilerden ne zaman numune alınması gerektiğinin belirlendiğini anlattı.

Şüpheli görülen, gözetim altına alınan kişilerin numune örneklerinin sürekli çalışıldığını vurgulayan Koca, "Dün itibarıyla çalışılan 18 numune oldu. Bugüne kadar toplam çalışılan örnek ise 103 oldu." diye konuştu.

Bakan Koca, Çin'den getirilenlerin her birinin ayrı izole odalarda kaldığını vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı:

"Her birine hizmet edilirken tek kullanımlık malzemelerden yararlanılıyor. Bu dönemde bütün ihtiyaçlarını gidermek üzere ortam hazırlandı. Her birinin muayene tekrarı ve ilk numunelerin hepsi alındı. Bu numunelerin çalışılması zannediyorum yarın biter. Muhtemelen biz yarın numune sonuçlarını açıklamış oluruz. 14 günlük süre en fazla olması gereken süre. Hatta bu sürenin daha da kısalabilirliği Bilim Kurulunca tartışılıyor. Çünkü virüsle ilgili, bu dönemin ne kadar olması gerektiği konusunda Dünya Sağlık Örgütü de virüsü tanıdıkça bilgilerini güncelliyor. Dolayısıyla bu dönemde şu an 14 günden daha fazla hiçbir öneri zaten düşünülmüyor. Olabilirse kısalabilir diye biliyoruz."