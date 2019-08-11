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Sağlık Bakanı Koca'dan "Lepra Hastanesi" açıklaması

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.08.2019 16:57 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Lepra Hastanesi, kimliği korunarak, idari anlamda ayrı bir hastane olarak varlığını sürdürecektir" - "Hastanenin ihtiyaçlarının hızlı giderilebilmesi ve hastanede görev yapan personelimizin ek ödeme alabilmesi için mali yönden Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesiyle bulunan ilişkisi devam edecektir"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi'nin kimliğinin korunmasının önem verdikleri bir husus olduğunu belirterek, "Lepra Hastanesi, kimliği korunarak, idari anlamda ayrı bir hastane olarak varlığını sürdürecektir." ifadesini kullandı.

Koca, İstanbul Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi hakkındaki iddialara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, hastanenin bir zamanlar insanların korkulu rüyası olan lepra (cüzzam) hastalarına kucak açmış, Türkiye'de lepra ile mücadelenin markası halini almış bir kurum olduğunu bildirdi.

Hastanenin kuruluşunun, lepralı hastalara verdiği hizmetler ve emeği geçenlerin unutulmayacak adanmışlık, idealizm ve fedakarlık örnekleriyle dolu olduğuna dikkati çeken Koca, şunları kaydetti:

"Lepra hastanemizin kimliğinin korunması Bakanlığımızın önem verdiği bir husustur. Bu konuda gösterilen hassasiyet doğal bir durum olmakla birlikte, belli ki iddia sahibinin haberden iki gün önce Bakanlığımızın aldığı kararla söz konusu hastanenin özel bir statüye kavuşturulmasından, kimliğinin korunarak mali yapısının daha da güçlendirilmesinden haberdar olmadığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla Lepra Hastanesi, kimliği korunarak, idari anlamda ayrı bir hastane olarak varlığını sürdürecektir. Hastanenin ihtiyaçlarının hızlı giderilebilmesi ve hastanede görev yapan personelimizin ek ödeme alabilmesi için mali yönden Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesiyle bulunan ilişkisi devam edecektir."

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