Sağlık Bakanı Koca’dan “personel alımı” açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 bin 689 yeni sağlık çalışanının kamuda istihdam edilmesi sürecine ilişkin “İlk etapta 6 bin 835’i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık memuru olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi kadrolarına toplam 12 bin personel alımı gerçekleştireceğiz” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 bin 689 yeni sağlık çalışanının kamuda istihdam edilmesi sürecine ilişkin bazı detayları açıkladı. Bakan Koca, açıklamasında, “Sayın Cumhurbaşkanımız, ‘Bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık’ diyerek atama bekleyen sağlık personelimize müjdeyi verdi. Tüm sağlık çalışanlarımız adına Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi arz ediyorum” ifadelerini kullandı. Bakan Koca, “Hizmete yeni açılan ve açılacak olan sağlık birimlerimizin acil ihtiyaçlarının karşılanabilmesi, sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla talep edilen 29 bin 689 kadro için personel ataması izni uygun görülmüştür” ifadesini kullandı.