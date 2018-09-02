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Sağlık Bakanı Koca'dan "şarbon" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 09:38 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Silivri’de şarbon olduğu bildirilen hayvanla temas ettiği şu ana kadar tespit edilen 48 kişi muayene ve tetkik amacıyla hastanelerimize davet edilmişlerdir. Bu kişilerde gerekli tetkikler yapılmış ve sadece altı vakada deri lezyonları görülmüştür"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Silivri'de şarbon olduğu bildirilen hayvanla temas ettiği şu ana kadar tespit edilen 48 kişi muayene ve tetkik amacıyla hastanelerimize davet edilmişlerdir. Bu kişilerde gerekli tetkikler yapılmış ve sadece altı vakada deri lezyonları görülmüştür." bilgisini paylaştı.

Bakan Koca, İstanbul Silivri'deki şarbon vakasına ilişkin yazılı açıklamasında, şarbon olduğu bildirilen hayvanla temas edenlerin muayene ve tetkiklerinin sürdüğünü belirtti.

Bu kişilerde gerekli tetkiklerin yapıldığını aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Silivri'de şarbon olduğu bildirilen hayvanla temas ettiği şu ana kadar tespit edilen 48 kişi muayene ve tetkik amacıyla hastanelerimize davet edilmişlerdir. Bu kişilerde gerekli tetkikler yapılmış ve sadece altı vakada deri lezyonları görülmüştür. Diğer vatandaşlarımızda herhangi bir semptom ve bulguya rastlanmamıştır. Hayati tehlikesi olmayan 6 deri şarbonu vakası tedavisi düzenlendikten sonra hastaneden taburcu edilmiştir."

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İstanbul Silivri'den Şarbon Vakası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

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