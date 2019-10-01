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Sağlık Bakanı Koca’dan sigara yasağı düzenlemesine ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 20:28 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ”Sigarayla ilgili yeni bir çalışma var.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ”Sigarayla ilgili yeni bir çalışma var. Kapalı ve açık alan tanımı yönetmelikle yapılabilecek bir düzenleme ama kanunla yapılabilecek birkaç düzenlememiz de olacak. Elektronik sigaranın yasaklanması gibi. Nargilede de bir tütün ürünü aynı kapsamda ele alıyoruz. Elektronik sigara, ülkeye girişi dahil olmak üzere yasaklı hale gelecek. Üzerinde yasal düzenleme çalışması yapıyoruz. Meclise gelecek" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama yılına başladı. TBMM’de günboyu düzenlenen etkinliklerin ardından 27’nci dönem 3’üncü yasama yılı açılışı dolayısıyla tören salonunda resepsiyon verildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un ev sahipliği yaptığı resepsiyona, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

"Sigara yasağında kapalı alan tanıtımı yeniden şekillenecek"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resepsiyonda sigarayla ilgili yeni bir çalışma olduğunu belirterek, "Kapalı alan tanımını şekillendiriyoruz. En iyi alanların sigara içenlere ayrıldığını, sigara içmeyenlere daha geride alanların verildiğini biliyoruz. İstismar edildiğini görüyoruz. Bununla ilgili bir düzenleme ve yeni bir tanımlama geliyor. Yarı açık ve kapalı alan istismar ediliyor. Yarı açılır-kapanır sistemi de kapalı tanımlayan ama açık alanı da nasıl bir alan olması gerektiğini netleştiren bir yaklaşım olacak. Ayrıca vatandaşın da katılımını sağlamak üzere, fahri sigara denetçiliğini getiriyoruz. Ceza kesip-kesemeyecekleri üzerinde çalışıyoruz. Cezalar dahil olmak üzere detaylı çalışıyoruz. Nargilede de bir tütün ürünü aynı kapsamda ele alıyoruz. Elektronik sigara, ülkeye girişi dahil olmak üzere yasaklı hale gelecek. Üzerinde yasal düzenleme çalışması yapıyoruz. Meclise gelecek. Kapalı ve açık alan tanımı yönetmelikle yapılabilecek bir düzenleme, ama kanunla yapılabilecek birkaç düzenlememiz de olacak. Elektronik sigaranın yasaklanması gibi" ifadelerini kullandı.

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