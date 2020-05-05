Sağlık Bakanı Koca'dan Süper Lig Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile görüştü. Koca görüşmenin ardından, ''Liglerin devamı konusu, Futbol Federasyonumuzun kendi iradesi ile alacağı bir karardır'' açıklamasında bulundu.

Koca yazılı açıklamasında, ''Talepleri üzerine, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız ile bir görüşme yaptık. Bu, Pandemi tedbirleri kapsamında, futbol maçlarının artık seyircisiz olarak oynanmasının da söz konusu olamadığı tarihten sonra kendileriyle yaptığımız ilk görüşme'' ifadesini kullandı.

Görüşmede Federasyon Başkanı Özdemir'in, yaptıkları planlamayla ilgili bilgiler aktardığını belirten Koca, ''Bakanlığımızın çalışmaları hakkında ve salgının seyri ile ilgili bilgiler Federasyon başkanımıza iletilmiş ve durum değerlendirmesi yapılmıştır'' dedi.

Koca açıklamasına şöyle devam etti:

''Koronavirüsle mücadelenin halen bütün toplumda ana gündem maddesi olduğu, diğer konuların Pandemi tedbirleri kriterine göre ele alındığı bir dönemdeyiz. Bugünkü görüşmede, müsabakaların devamı konusunda somut bir talep gündeme gelmemiştir. Tarafımızdansa herhangi bir yönde öneride bulunulmamıştır. Görüşmemiz, bir talep ve o talebe dönük karar hazırlığı yönünde değil, daha çok istişare amaçlı olarak gerçekleşmiştir. Liglerin devamı konusu, Futbol Federasyonumuzun kendi iradesi ile alacağı bir karardır. Talep edilmesi durumunda sağlık açısından alınması gereken önlemler konusunda Bilim Kurulu görüşleri de alınarak Federasyona bildirilebilecektir. İçinde olduğumuz süreçte coşkularını erteleyen, şimdi ise hayatta oyunun bazı kurallarının artık değiştiğini gören futbolseverlere sevgilerimi sunuyorum''.

