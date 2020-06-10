Sağlık Bakanı Koca’dan ''Tehlike Geçmedi'' Uyarısı

Bu yaş grubuna 1 Nisan’da sokağa çıkma kısıtlaması getirilmeden önce, vakaların yüzde 15,7’sinin 65 yaş üstünden olduğunu, yasaktan sonraysa oranın yüzde 7,5’e düştüğünü yani yarı yarıya azaldığını ifade eden Koca, kısıtlamanın kalktığı bir diğer yaş grubu olan gençler için de aynı durumun söz konusu olduğunu belirterek, ''Umarım gençler ve büyüklerimiz bu serbestliği hem bir hak hem de hak edilmiş bir durum olarak görürler. Serbestlik gelmiş olması riskin kalkmış olduğu anlamına gelmiyor'' diye konuştu.

Bundan sonraki süreçte de tedbirlere dikkat edilmesinin ikinci dalgayı önleme açısından çok önem taşıdığını vurgulayan Koca, ''Tedbir tamsa korkuya mahal yoktur. Büyük bir sınav verdik, şimdi bu sınavın finaline hazırlanmalıyız. İki silahımız var, ilki maske takmak, ikincisi mesafedir. Bunlardan sadece biri tek başına yeterli tedbir değildir. İkisi birlikte tam tedbirdir'' mesajını verdi. El temizliğine de normalden daha fazla dikkat etmek gerektiğini vurgulayan Koca, ''Tedbirlere uymak milletimize ve devletimize karşı bir görevdir. Kontrollu sosyal hayatın amacı salgının geriye dönüş yolunu kapatmaktır'' ifadesini kullandı.

''İstanbul ve İzmir’de vaka sayıları azaldı ama Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kısmi artış var’’

Sağlık Bakanı Koca, bir başka soru üzerine, İstanbul’da ve İzmir’de vaka sayılarının azaldığını ve şu anda daha kontrollu bir seyir izlediğini, ancak Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kısmi bir artışın yaşandığını, bunda maske ve mesafeye hassasiyet gösterilmemesinin rol oynadığını belirtti.

Diyarbakır’da günde 100 vakaya kadar çıkan bir artış gözlemlediklerini kaydeden Koca, ''Nişan ve benzeri etkinlikler sonrası artışlar olduğunu görüyoruz. Ankara için benzer şekilde son 2-3 günde bir yükseliş söz konusuydu, bugün düşüşe geçti. Konya'da bir fabrika ve iki yerleşim yerinde bir yükseliş olduğunu gördük, bugün düşüşün olduğunu söyleyebilirim'' diye konuştu.

''Antikor testleri yapıyoruz''

Koca ayrıca, 153 bin kişiye aileleriyle birlikte antikor testlerinin yapılacağını, bu testlere 8 ilde başladıklarını ve iki hafta içinde bitirmeyi planladıklarını söyledi. Bakan Koca, ''Bu çalışmayla toplumumuzda bağışıklama durumumuzu görmüş olacağız. Aktif vaka oranımızın ne olduğunu görmüş olacağız. Sürü bağışıklığı durumunun olup olmayacağını da göreceğiz. Yüzde 65 gibi bir oran var mı göreceğiz ama ben böyle bir salgında böyle bir bağışıklık oranı beklemiyorum. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü ile de uzunca görüştüm, onlar da bu çalışmamızı merakla bekliyorlar'' diye konuştu.

Koca, ''Vaka sayısının azalması, hastane yükünün düşmesi ve vefat sayılarının azalmasıyla normalleşme dönemine geçmiş bulunuyoruz'' dedi.

Basın toplantısında salgına ilişkin son veri tablosunu da açıklayan Koca, buna göre son 24 saatte 922 yeni vakanın tespit edildiğini ve 17 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

