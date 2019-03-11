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Sağlık Bakanı Koca’dan Zonguldak’ta esnaflara ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.03.2019 18:15 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak’ta esnafları ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak’ta esnafları ziyaret etti. Bakan Koca, caddede gördüğü çocuklara hediye vermeyi de ihmal etmedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, valilik ziyareti sonrası Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan ve beraberindekiler ile birlikte Gazipaşa Cadesi’nde esnafları ziyaret etti. Ziyaretlerinde Dr. Ömer Selim Alan’a destek isteyen Bakan Koca, esnafların tam desteğini aldı. Caddede gördüğü çocuklar ile hatıra fotoğrafı çektirip hediye veren Bakan Fahrettin Koca, AK Parti Seçim Bürosu’na da girerek vatandaşları selamladı. Belediye başkan adayı Selim Alan’a destek isteyen Bakan Koca, ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı.

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