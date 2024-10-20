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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan özel hastaneler için yeni düzenleme mesajı: 'Yapısal reformlar bakanlığımızın gündemindedir'

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
20.10.2024 19:18
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Türkiye yenidoğan çetesi skandalını konuşurken, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan özel hastaneler için reform sinyali geldi. Bakan Memişoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Özel hastanelere ilişkin denetimler aralıksız devam ederken özel sağlık kurumlarına ilişkin yapısal reformlar da bakanlığımızın gündemindedir" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan özel hastaneler için yeni düzenleme mesajı: 'Yapısal reformlar bakanlığımızın gündemindedir'

'Yenidoğan Çetesi' Türkiye'nin ana gündem maddesi haline geldi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da özel sağlık sistemiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Bakan Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"1- Sağlık sistemimizi suistimal ederek vatandaşlarımızı ve en değerli varlıkları olan evlatlarını tehdit edenlere göz açtırmamak için süregelen denetimlerimiz her zamankinden daha sıkı bir şekilde gece-gündüz yapılmaya devam edilecektir.

Mevcut sağlık hizmetlerimizi hiçbir aksama ve suistimale izin vermeden sürdürürken, Bakanlığımızın denetim ekipleri sadece yenidoğan branşı için değil hastanelerdeki tüm branşların denetlenebilmesi amacıyla tam kapasiteyle sahada olacaktır.

2- Mevcut denetleme sisteminin güncellenmesi ve her branştan konusunda uzman hekimler ve akademisyenlerden oluşan komisyonlar oluşturulacaktır.

Özel hastanelere ilişkin denetimler aralıksız devam ederken Özel sağlık kurumlarına ilişkin yapısal reformlar da bakanlığımızın gündemindedir.

3- Bütün dünyanın takdir ettiği sağlık sistemimizi, kişisel çıkarları ve maddi menfaatleri için lekelemeye çalışanlara göz açtırmayacağız.

Afetlerde, salgın hastalıklarda büyük fedakarlıklarla görev yapan sağlık çalışanlarımızın itibarını da bir avuç açgözlü çeteye çiğnetmeyeceğiz!"

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu yenidoğan çetesi
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