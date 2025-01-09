Sağlık Bakanı Memişoğlu Üreten Sağlık Modeli'ni tanıttı

Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB tarafından düzenlenen “Üreten Sağlık” Temalı Tanıtım Toplantısı ve Fikirden Ürüne Üreten Sağlık İş Birlikleri Protokolü Töreni, 9 Ocak 2025 Perşembe günü T.C. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi’nde yapıldı.

Sağlıkta yenilikçi yaklaşımları ve üretkenliği teşvik etmek amacıyla yapılan organizasyonda Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu açılış konuşması yaptı.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, konuşmasında şunlara yer verdi:

SAĞLIK ALTYAPIMIZLA TÜM DÜNYAYA ÖRNEK OLDUK

“2002 yılından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde sağlık sistemimizde, büyük bir değişim ve gelişim gerçekleştirdik. AK Parti hükümetleriyle Sağlıkta Dönüşüm Programı’nı hayata geçirdik.

Pandemi döneminde, gelişmiş ülkelerde sağlık hizmetleri kesintiye uğradı. Ama aynı dönemde biz, kesintisiz şekilde tüm vatandaşlarımıza sağlık hizmetlerimizi sunduk, ihtiyaç sahibi ülkelere yardım eli uzatan sayılı devletlerden biri olduk.

Küresel COVID-19 salgını krizinde ve Asrın Felaketi 6 Şubat depremlerinde güçlü sağlık altyapımızın önemini tecrübe ettik ve tüm dünyaya örnek olduk. Şimdi sağlık alanında yeni bir adım daha atıyoruz.”

YENİ DÖNEMİN TEMEL BAŞLIKLARINDAN BİRİ: ÜRETEN SAĞLIK MODELİ

“Yine Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli ile ‘Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı’nı önümüzdeki dönemde hayata geçiriyoruz.

İşte bugün, başlattığımız bu yeni dönemin temel başlıklarından, Üreten Sağlık Modeli’nin lansmanını yapmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Yeni vizyonumuzu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımız TÜSEB üzerinden gerçekleştiriyor, ‘fikirden ürüne’ giden bir ekosistem inşa ediyoruz. Bu ekosistemin, millî sağlık teknoloji hamlemizin taşıyıcısı olmasını hedefliyoruz.

Üreten Sağlık Modelimizi, sağlık alanında marka ve katma değer oluşturduğumuz, ülkemizin ekonomik büyümesine ve kalkınmasına katkı sunduğumuz, kendi ihtiyaçlarımızı karşıladığımız, dünyaya teknoloji ve ürün ihraç ettiğimiz önemli bir adım olarak görüyoruz.

Bu adımı atarken Türkiye’nin yetiştirmiş olduğu insan gücüne ve tecrübesine, akademisyenlerimizin birikimine, sanayicilerimizin üretim kapasitesine ve girişimciliğine, Devletimizin ve Bakanlığımızın teşvik edici rolüne sonuna kadar güveniyoruz.

Sağ olsunlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın, Ticaret Bakan Yardımcımızın, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurul üyelerimizin, değerli Rektörlerimizin, sektör temsilcilerimizin ve sizlerin burada olması bize güç katıyor ve motivasyon sağlıyor. Büyük sağlık ailemiz adına hepinize özellikle teşekkür etmek istiyorum.”

BİLGİ, DENEYİM VE FİNANSAL DESTEK SAĞLIYORUZ

“Peki, Üreten Sağlık Modelimiz nasıl işliyor?

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımız TÜSEB öncülüğünde üniversitelerimizi ve özel sektörümüzü üçlü sarmal modelimizle bir araya getiriyoruz.

Başta hekimlerimiz olmak üzere sağlık çalışanlarımızı bu sürece güçlü şekilde dâhil ediyoruz. Ar-Ge ve üretim süreçlerini planlıyor; bilgi, deneyim ve finansal destek sağlıyoruz.

Bu amaçla ilk önemli adımımızı, Etlik, Bilkent ve Çam Sakura’dan başlamak üzere Şehir Hastanelerimizde Teknoloji Transfer Ofisleri kurarak atıyoruz.

Bu sayede, başta hekimlerimiz olmak üzere, uygulamanın içerisinde olan ve ihtiyaçları en iyi bilen sağlık çalışanlarımızı Üreten Sağlık ekosisteminin merkezinde konumlandırıyoruz.

Yeni bir fikirle kapımızı çalan her sağlık çalışanımıza, patentten hukuki yardıma, Ar-Ge’den finansal desteğe kadar her türlü katkıyı sunuyoruz. Onları sanayicilerle de üreticilerle de biz buluşturuyoruz.

Artık sanayicilerimizin kapımızı çalmasını beklemeden biz gidip kendilerini üretim tesislerinde ziyaret ediyoruz. Sanayicilerimizin üretim kapasitelerini yerinde görüyor, hangi adımları birlikte atacağımızı planlıyoruz.”

SİZLERE BİR MÜJDE VERMEK İSTİYORUM

“Burada önemli bir çalışma daha yürütüyoruz: Ülkemizin hâlen ithal etmek durumunda kaldığı tıbbi cihaz ve ilaçlardan en yüksek miktarda ve en yüksek bedellerle temin ettiğimiz ürünleri tek tek çalıştık.

Hedefimiz, doğru eşleştirmeler yaparak TÜSEB, üniversite, sanayi buluşmasını bir an önce sağlayarak ülkemizin sağlık alanında dışa bağımlılığını minimize etmektir.

Bu çerçevede tanı ve teşhis ürünleri, tıbbi cihaz ile aşı ve ilaç geliştirme projelerini destekliyoruz. Bu kapsamda vermiş olduğumuz Ar-Ge desteğini 2025 yılında iki katına çıkarıyoruz.

Nadir hastalıkların tanısında büyük önem taşıyan genom merkezimizde örneklem sayımızı son iki ayda üç katından fazla artırdık. Böylelikle tanısı konulamayan nadir genetik hastalıkların tanısını koyabilir hâle geliyoruz.

Türkiye Ulusal Genom Projesi kapsamında ülkemizde kanser ve nadir hastalıklar başta olmak üzere gen tedavilerine erişim, yeni tedavi yöntemleri geliştirme ve nitelikli insan kaynağı konularında birleştirici bir sistem geliştiriyoruz.

Yine sahip olduğumuz büyük sağlık verimizi bilim dünyamızla paylaşıyoruz. Böylelikle bu verilerin, sağlık teknolojilerinin ve yeni ürünlerin gelişmesine hizmet etmesini ve uluslararası rekabette yerli bilişim sektörümüzün etkin güç hâline gelmesini amaçlıyoruz.

Üreten Sağlık Modelimiz, inşallah Millî Sağlık Teknoloji Hamlemizin lokomotifi olacaktır. Üreten Sağlık Modelimiz, ülkemizin sağlık alanında yeterliliğini ve sürdürülebilirliğini en üst seviyeye taşıyacaktır.

Sözlerime son verirken Üreten Sağlık Modelimizin ilk adımlarından biri olarak sizlere bir müjdeyi de vermek istiyorum: TÜSEB tarafından desteklenen bilimsel çalışmalarda, sağlık hizmetlerinin sosyal güvenlik kurumunca karşılanması, dün itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilmiştir. Bu noktada emeği geçen Hazine ve Maliye Bakanlığımıza, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna, değerli Milletvekillerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Üreten Sağlık Modelimizin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyor, Allah’a emanet ediyorum.”

Organizasyonda Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu ve TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan açılış konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Fikirden Ürüne Üreten Sağlık İş Birlikleri Protokolü İmza Töreni’nde, TÜSEB ile imzalanan 12 iş birliği protokolünden ilk 10 protokol Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun şahitliğinde imzalandı, ASELSAN ve TÜBİTAK ile yapılan protokoller ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın şahitliğinde imzalandı.

PROTOKOLLER VE SÖZLEŞME

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Tıbbi Cihaz, Tıbbi Sarf ve Ürün Tedarikine İlişkin Çerçeve Protokolü

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ile Sağlık Bakanlığına Bağlı Tüm Hastanelerde TTO Ofisi ve Klinik Araştırma Merkezlerinin Genel İş Birliği Protokolü

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile Mikrobiyolojik Moleküler Tanı Kitlerin Geliştirilmesi, Hasta Örnekleri ile Standart/Kontrollerin Kullandırılmasına İlişkin İş Birliği Protokolü

Bilkent Şehir Hastanesi Bünyesinde Teknoloji Transfer Ofisi Kurulması, İşletilmesi ve Birlikte Kullanılması Hakkında İş Birliği Protokolü

Etlik Şehir Hastanesi Bünyesinde Teknoloji Transfer Ofisi Kurulması, İşletilmesi ve Birlikte Kullanılması Hakkında İş Birliği Protokolü

İzmir Şehir Hastanesi Bünyesinde Teknoloji Transfer Ofisi Kurulması, İşletilmesi ve Birlikte Kullanılması Hakkında İş Birliği Protokolü

Bıçakçılar Tıbbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile İş Birliği Protokolü

Yerlika Biopharma İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile İş Birliği Protokolü

Disposet Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile İş Birliği Protokolü ve Gizlilik Sözleşmesi

Biosys Biyomedikal Mühendislik Anonim Şirketi ile İş Bilirliği Protokolü

ASELSAN ile İş Birliği Protokolü

TÜBİTAK ile İş Birliği Protokolü