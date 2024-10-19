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Sağlık Bakanı Memişoğlu, 'Yenidoğan Çetesi' ile ilgili gerçekleri anlattı: 3 Bakanlık gizli bir şekilde operasyonu başlattı

Melih Yılmaz Melih Yılmaz
19.10.2024 20:22
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu katıldığı bir canlı yayında Yenidoğan Çetesi ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, 3 bakanlığın gizli bir operasyon başlattıklarını belirtti. Operasyonu gizli yapmalarının nedenini de aktaran Memişoğlu, tutuklananlar arasında il sağlık müdürlüğünde çalışan kişilerin olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, 'Yenidoğan Çetesi' ile ilgili gerçekleri anlattı: 3 Bakanlık gizli bir şekilde operasyonu başlattı

'Yenidoğan Çetesi' Türkiye'nin ana gündem maddesi haline geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Sağlık Bakanı ve Adalet Bakanı ile konuya ilişkin bir görüşme gerçekleştirildi.

"4'Ü BİZİM ELEMANIMIZ, İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞIYORDU"

Bu gelişmenin ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu çok gizli bir operasyon başlattıklarını aktardı ve gizliliğin nedenini de aktardı. Memişoğlu yaptığı açıklamada, "Gizli yürütmek zorundaydık, gizli yapmasaydık bunları yakalayamazdık tutuklulardan 4'ü bizim elemanımız, il sağlık müdürlüğünde çalışıyordu" şeklinde konuştu.

Bakan Memişoğlu'nun yaptığı açıklamalarının devamı ise şu şekilde:

"Çok üzgünüm. Bebeklerimizi maalesef bakmamış ve ölümüne sebebiyet vermiş, cani bir çeteden bahsediyoruz. Bir baba olarak çok üzgünüm. Bu çeteyi biz çökerttik, bu çeteyi devletin gücü ile çok gizli operasyonlarla çökerttik.

"SAĞLIKÇI DEMİYORUZ BİZ BUNLARA"

Bu çete maalesef insanlıktan nasibini almamış, sağlıkçı demiyoruz biz bunlara. Yeni doğanlarla ilgili 2023 Mart sonu itibariyle ihbar geliyor ve bizim denetleme elemanları denetliyorlar. Ancak delil anlamında bir şey bulamıyorlar ama şunu fark ediyorlar, "burada bir sıkıntı var" diye bana geliyorlar.

"3 BAKANLIK GİZLİ BİR ŞEKİLDE OPERASYONU BAŞLATTI"

Burada biz ne yaptık? Sağ olsun mali bürodan bir amir arkadaşımızı çağırdık, ben çağırdım. Kendi hukuk müşavirimiz ve amir arkadaşımız. Bunu çok gizli bir teknik takiple bulabiliriz dedik. 3 Bakanlık gizli bir şekilde operasyonu başlattı. Bebekleri işin içine katabilecek kadar cani olabileceklerini hesaba katmamıştık.

"10 HASTANEYİ KAPATTIK BUGÜN"

Çok gizli çalıştık, hastanelere bebek nakli yaptırmamaya çalıştık. Savcılarımız çok büyük mesai harcılar. 26 Nisan 2024'te bu çeteye operasyon yapıldı. Mali büro nasıl araştırması gerektiğini hep bize sordu, biz de hekimleri gönderdik. 2023 Eylül'de, Ekim'de ve Kasım'da, 16 Kasım’da, 29 Kasım’da, 18 Ocak’ta bunları devamlı denetleme halindeydik zaten. Bunlara 2024 yılında da 112 sevki yapmadık yıl boyunca. 27 Nisan'da gizlilik kararı kaldırılıyor. 41 kişi gözaltına alınıyor, bunların 22'si tutuklanıyor. Bu tutuklama ve iddianame ve soruşturma devam ediyor. Bir tane CİMER başvurusu ile bir çeteyi çökerttik, biz Sağlık Bakanlığı olarak her türlü denetimimizi yapıyoruz. Vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Bir şikayet geldiğinde denetliyoruz. İnsanlarımız şüphelenmesin, başka vaka var mıdır diye? Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Bugün 10 hastaneyi kapattık bugün.

"6 AY ÖNCE YAPILMIŞ BİR OPERASYON"

Bu 6 ay evvel yapılmış bir operasyon. Bunu sonucunda da bu insanlar her türlü cezasını çekecekler. Bu niye gündeme geldi? Birisi Büyükçekmece Savcısı'na gidiyor, bunlar serbest bırakılsın diye tehdit ediyor. Bu böyle yeniden gündeme geldi. 6 ay önce yapılmış bir operasyon, aslında o zaman gündem olması gerekiyordu. Bu denetimleri, en ufak bir hatayı affetmeyecek şekilde yapıyoruz.

"İNSANLAR TEDİRGİN OLMASINLAR"

Bizim insanımızın canı, bebeklerimizin canı her şeyden değerli. İnsanlar tedirgin olmasınlar. Bu caniler, sağlık çalışanlarımızın da hakkını yedi. Bu tür çürük elmaları yakalamak boynumuzun borcu. Bunlar bizim sağlık çalışanlarımızı temsil eden yaratıklar değil. 5.5 ay evvel bu bizim gündemimizdeydi. Bugün toplumun gündeminde ama biz bu operasyonu 5.5 ay evvel yaptık.

"'BEN SONUNA KADAR ARKANIZDAYIM, GEREĞİNİ YAPIN' DİYE TALİMAT VERDİ"

Cumhurbaşkanımızla görüşmemizde, "Ben sonuna kadar arkanızdayım, gereğini yapın" diye talimat verdi. Biz kötülerle mücadele eden iyileriz. İnsanlar üzüntüye kapılmasınlar, biz insanların sağlığı için garantiyiz. Biz bu çeteyi çökerttik. Ben Türk halkından sağlıkçılarımıza güvenmesini istiyorum. Bizim sağlık sistemimiz en iyi sağlık sistemlerimizden bir tanesi. Bizim görevimiz o çürük elmaları aramızdan çıkartmak. Biz her türlü denetimiz ve kontrolümüzü yapıyoruz.

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Sağlık Bakanı yenidoğan çetesi
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