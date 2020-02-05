Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bütün uçuşlarda termal kamera kontrolü yapılacak

Koronavirüsle ilgili gazetecilere açıklama yapan Bakan Koca, şunları söyledi:

Türkiye’de herhangi bir yeni koronavirüs tanısı alan hastamız olmamıştır. Yani koronavirüs vakasına rastlanmamıştır.

Bu virüs vakalarının yüzde 99’unun Çin’de olduğunu biliyoruz.

Bugün itibarıyla Belçika’nın ilavesiyle 27 ülkede koronavirüse rastlandığını biliyoruz.

Yüzde 80’in üzerinde 60 yaş üstü olduğunu biliyoruz.

Bugün itibarıyla her geçen gün sayının artmasıyla şu an eğer mümkünse bütün uluslararası uçuşlara termal kamera uygulamasının uygun olabileceği önerisine bizler de yarından itibaren bütün uluslararası uçuşlarda yolculara termal kamera uygulamasına geçeceğimizi söylemek istiyorum.

