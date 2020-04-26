HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Sağlık Bakanı'nın takipçi sayısı İçişleri Bakanı'nı geçti

Sağlık Bakanı'nın takipçi sayısı İçişleri Bakanı'nı geçti

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2020 13:38 | Son Güncelleme

Koronavirüsü salgını dolayısıyla Türkiye’de en yakından takip edilen isim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Verileri her akşam sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşan Koca’yı toplumun çok farklı kesimlerinden birçok insan takibe alırken, Koca’nın Twitter’da takipçisi kısa sürede 5 milyonu aştı. Böyle Koca, Kabinesi’nde en çok takipçisi olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu geride bırakmış oldu.

Sağlık Bakanı'nın takipçi sayısı İçişleri Bakanı'nı geçti

16 bakandan oluşan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde en çok takipçisi olan siyasetçi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ydu. Sağlık Bakanı Koca kısa sürede Soylu’yu yakalarken, İki bakanın 24 Mart’ta takipçi sayısı eşitlenerek 3.7 milyon oldu.

SAĞLIK BAKANI'NIN TAKİPÇİ SAYISI 5 MİLYONU GEÇTİ

Salgınla ilgili gelişmeleri izlemek isteyenler bu süreçte de Koca’yı takibe almaya devam ederken, 25 Nisan itibariyle Sağlık Bakanı Koca’nın takipçi sayısı 5 milyonu geçti.

1

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'NUN TAKİPÇİ SAYISI DA ARTTI

Dikkat çeken ise bu süreçte Soylu’nun da takipçi sayısının da 3.7 milyondan 4.4 milyona çıkmış olması.

2

Bu artışta ise en önemli gerekçe olarak, son anda ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından yaşanan istifa tartışması gösteriliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Kara Savaşları mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Kara Savaşları mesajı
Koronavirüs laboratuvarda mı üretildi? İşte çarpıcı açıklamaKoronavirüs laboratuvarda mı üretildi? İşte çarpıcı açıklama
Anahtar Kelimeler:
sağlık bakanı içişleri bakanı Fahrettin Koca Süleyman Soylu Twitter

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde müjdeli haber! Tarih verdi

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde müjdeli haber! Tarih verdi

'Mevcut vaka kadar daha Kovid-19 hastası olabilir'

'Mevcut vaka kadar daha Kovid-19 hastası olabilir'

Kirli çamaşırları ortaya seren Şokopop maskeyi çıkardı

Kirli çamaşırları ortaya seren Şokopop maskeyi çıkardı

TRT spikerinden olay olan soru! 'Demir-döküm tava kullanmak...'

TRT spikerinden olay olan soru! 'Demir-döküm tava kullanmak...'

Bakan Koca talimat vermişti! Türkiye'ye getirildi

Bakan Koca talimat vermişti! Türkiye'ye getirildi

Korkunç olay! Oğlunu öldürüp yakmaya çalıştı

Korkunç olay! Oğlunu öldürüp yakmaya çalıştı

İlginizi Çekebilir

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti

Playstation 4

Playstation 4

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulusa sesleniş konuşması yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulusa sesleniş konuşması yapacak

Erdoğan koronavirüse karşı alınan tedbirleri açıkladı

Erdoğan koronavirüse karşı alınan tedbirleri açıkladı

Diğer Haberler
'CHP'li belediyelere yapılan FETÖ-PKK benzetmesini doğru bulmuyorum' sözleriyle gündem olmuştu! Fatma Şahin'den yeni açıklama

'FETÖ-PKK benzetmesini doğru bulmuyorum' sözleriyle gündem olmuştu! Fatma Şahin'den yeni açıklama

Kılıçdaroğlu: Koronavirüsle ilgili hazırlanan rapor, dün gece bana gönderildi

Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Kara Savaşları mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Kara Savaşları mesajı

İletişim Başkanı Altun'dan İngilizce paylaşım: 54 ülkeye tıbbi yardım gönderdik

İngilizce paylaşım yaptı! Türkiye tam 54 ülkeye...

CHP milletvekili Veli Ağbaba 'Erdoğan'ın resmi var Atatürk'ün yok' mesajıyla paylaşmıştı! İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

CHP'li vekil 'Erdoğan'ın resmi var Atatürk'ün yok' mesajıyla paylaşmıştı! Bakanlık'tan açıklama

Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın da orada olmasını isterdik

Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın da orada olmasını isterdik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.