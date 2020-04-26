Sağlık Bakanı'nın takipçi sayısı İçişleri Bakanı'nı geçti

16 bakandan oluşan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde en çok takipçisi olan siyasetçi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ydu. Sağlık Bakanı Koca kısa sürede Soylu’yu yakalarken, İki bakanın 24 Mart’ta takipçi sayısı eşitlenerek 3.7 milyon oldu.

SAĞLIK BAKANI'NIN TAKİPÇİ SAYISI 5 MİLYONU GEÇTİ

Salgınla ilgili gelişmeleri izlemek isteyenler bu süreçte de Koca’yı takibe almaya devam ederken, 25 Nisan itibariyle Sağlık Bakanı Koca’nın takipçi sayısı 5 milyonu geçti.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'NUN TAKİPÇİ SAYISI DA ARTTI

Dikkat çeken ise bu süreçte Soylu’nun da takipçi sayısının da 3.7 milyondan 4.4 milyona çıkmış olması.

Bu artışta ise en önemli gerekçe olarak, son anda ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından yaşanan istifa tartışması gösteriliyor.

