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Sağlık Bakanı Spahn: Aşı merkezleri yeniden açılsın

01.11.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn artan yeni vaka sayıları nedeniyle eyaletlerden aşı merkezlerini tekrar açmalarını istedi.

Sağlık Bakanı Spahn: Aşı merkezleri yeniden açılsın

Spahn güçlendirici üçüncü doz için 60 yaş üstünün merkezlere davet edilmesini önerdi.Almanya'da yeni vaka sayıları sonbahar mevsiminin gelmesiyle artış göstermeye başladı.

Almanya'da federal hükümetin pandemiyle mücadeleden sorumlu bilimsel kuruluşu Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından açıklanan verilere göre son 24 saatte 9 bin 658 yeni vaka tespit edildi. Bu rakam geçen hafta Pazartesi gününe göre 3 binin üzerinde bir artış olduğu anlamına geliyor. Yedi günde her yüz bin kişide yeni vaka sayısını ortaya koyan insidans değeri ise 154,8'e çıktı. Bu değer bir hafta önce 110,1 düzeyindeydi.

Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn artan yeni vaka sayıları nedeniyle eyaletlerden Eylül ayı sonundan bu yana kullanılmayan aşı merkezlerini tekrar aktif hale getirmelerini istedi. Rheinische Post gazetesine verdiği demeçte Spahn "Güçlendirici doz aşıların en fazla kişiye en hızlı şekilde yapılabilmesi için eyaletlerin Eylül sonundan bu yana beklemede olan aşı merkezleri şimdi yeniden çalışmaya hazır olmalı" dedi.

Spahn ilk adım olarak ise 60 yaş üstü herkese mektup gönderilerek bir doz daha aşı olmaya davet edilmesi çağrısında bulundu ve bunun daha önce iyi sonuç verdiğini belirtti.

70 yaş üstüne güçlendirici doz

Almanya’da Daimi Aşı Komisyonu (Stiko) 70 yaş üzerindekilerin güçlendirici olarak tanımlanan üçüncü doz aşı yaptırmalarını önermişti. Ancak Sağlık Bakanlığının isteyen herkesin destekleyici dozu olabileceği yönünde söylemleri eleştiriye neden oldu.

Almanya'da aşılama kampanyası yaz mevsiminden bu yana hız kesti. Bu nedenle aşılama kampanyasında önemli bir görev üstlenen aşı merkezlerinin çoğu da kapandı. Resmi rakamlara göre 83 milyonluk nüfusun üçte ikisi aşılandı.

Rtr, AP / SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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