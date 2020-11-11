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  4. Sağlık Bakanı Spahn: Yoğun bakımdaki hasta sayısı 6 bine çıkabilir

Sağlık Bakanı Spahn: Yoğun bakımdaki hasta sayısı 6 bine çıkabilir

11.11.2020 22:47 | Son Güncelleme

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Almanya’da yoğun bakımlarda Covid-19 hasta sayısının bu ay sona ermeden iki kat artmasını bekliyor.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Frankfurter Allgemeine Zeitung'a Almanya'da pandeminin gidişatına dair açıklamalarda bulundu.

Almanya'da hastanelerin yoğun bakım ünitelerindeki koronavirüs hasta sayısının bu ayın sonunda iki katına çıkabileceğini söyleyen Spahn, "Eğer uzun süre günlük vaka sayısı 20 binde seyrederse, bu vakaların yüzde 2'si, 14, 15 gün yoğun bakımda tedavi görmek zorunda. O zaman kasım ayı içinde büyük olasılıkla 6 bin Covid-19 hastasını yoğun bakım ünitelerinde göreceğiz" dedi.

Spahn, "Bu rakam (6 bin) aşılmamalı. Şayet aşılırsa o zaman öngörülebilir bir zamanda sağlık sisteminin kapasitesinin aşıldığı bir noktaya geliriz" diye konuştu.

Alman Yoğun Bakım ve Acil Tıp Derneği‘nden (Divi) bugün yapılan açıklamaya göre Almanya genelinde hali hazırda 3 bin 127 Covid-19 hastası yoğun bakımlarda tedavi görüyor. Bu rakam bir gün öncesine göre 68 kişilik bir artışa tekabül ediyor.

"Ameliyatlar yeniden ertelenebilir"

Almanya Sağlık Bakanı Spahn, Covid-19 hastalarının sayısının 6 bine yükselmesi halinde yoğun bakımlardaki doktor ve hemşirelerin durumun üstesinden ancak "çok büyük bir stres altında çalışarak" gelebileceğini belirtti. Spahn bu nedenle hastanelerdeki ameliyatların yeniden ertelenmesi ve ameliyathanelerdeki personelin de yoğun bakımlarda görevlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Hastanelerin hasta sayısının artması ihtimali nedeniyle yeni bir kurtarma paketiyle desteklenmesi planlanıyor. Bakan Spahn, bu sayede Covid-19 hastalarını tedavi eden ya da başka hastanelerdeki hastaları almak zorunda kalan hastanelerin ekonomik olarak dezavantaj yaşamamalarının hedeflendiğini söyledi.

Almanya'da salgınla mücadeleden sorumlu Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre son 24 saatte 18 bin 487 yeni vaka tespit edildi. Almanya'da şimdiye dek Covid-19 yüzünden 11 bin 767 kişi hayatını kaybetti. Bugüne dek koronavirüse yakalananların toplam sayısı 705 bin 687'ye ulaştı. İyileşenlerin sayısı ise 454 bin 832.

AFP,rtr,DW / HT,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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