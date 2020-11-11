Sağlık Bakanı Spahn: Yoğun bakımdaki hasta sayısı 6 bine çıkabilir

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Frankfurter Allgemeine Zeitung'a Almanya'da pandeminin gidişatına dair açıklamalarda bulundu.

Almanya'da hastanelerin yoğun bakım ünitelerindeki koronavirüs hasta sayısının bu ayın sonunda iki katına çıkabileceğini söyleyen Spahn, "Eğer uzun süre günlük vaka sayısı 20 binde seyrederse, bu vakaların yüzde 2'si, 14, 15 gün yoğun bakımda tedavi görmek zorunda. O zaman kasım ayı içinde büyük olasılıkla 6 bin Covid-19 hastasını yoğun bakım ünitelerinde göreceğiz" dedi.

Spahn, "Bu rakam (6 bin) aşılmamalı. Şayet aşılırsa o zaman öngörülebilir bir zamanda sağlık sisteminin kapasitesinin aşıldığı bir noktaya geliriz" diye konuştu.

Alman Yoğun Bakım ve Acil Tıp Derneği‘nden (Divi) bugün yapılan açıklamaya göre Almanya genelinde hali hazırda 3 bin 127 Covid-19 hastası yoğun bakımlarda tedavi görüyor. Bu rakam bir gün öncesine göre 68 kişilik bir artışa tekabül ediyor.

"Ameliyatlar yeniden ertelenebilir"

Almanya Sağlık Bakanı Spahn, Covid-19 hastalarının sayısının 6 bine yükselmesi halinde yoğun bakımlardaki doktor ve hemşirelerin durumun üstesinden ancak "çok büyük bir stres altında çalışarak" gelebileceğini belirtti. Spahn bu nedenle hastanelerdeki ameliyatların yeniden ertelenmesi ve ameliyathanelerdeki personelin de yoğun bakımlarda görevlendirilmesi gerektiğini kaydetti.