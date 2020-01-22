Sağlık Bakanı Türkiye İçin Corona Virüsü Salgını Riski Olmadığını Bildirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin kaynaklı corona virüsü salgını için "Şu an Dünya Sağlık Örgütü termal kamerayı Türkiye için önermiyor ama bu anlamda da termal kamera dahil bütün hazırlıklarımızı yaptığımızı özellikle söylemek istiyorum. Tedirgin olunmaması, şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını özellikle belirtmek istiyorum" dedi.
Koca, Anadolu Ajansı'na, corona virüsü ve grip salgını konularında açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanlığı olarak 8 Ocak'ta Grip Bilim Kurulu'nun son toplantısıyla gerekli tedbirleri belirlediklerini anlatan Koca, bugün de risk değerlendirmesi için Kurul'un toplantı yapacağını bildirdi ancak Türkiye için corona virüsü bakımından risk öngörmediklerini vurguladı.
Çin'in Wuhan şehrinde zatürre teşhisiyle tedavi altına alınan hastada 31 Aralık'ta corona virüs tespiti yapıldığını aktaran Koca, bunun nezleden SARS'a kadar giden hastalıkların sebebi olabilecek bir virüs olduğunu dile getirdi.
Çin'in Wuhan şehriyle Türkiye'nin arasında direkt hava yolu seferi bulunmadığını ancak Çin’le Türkiye arasında haftada 3 defa sefer yapıldığını anlatan Koca, "Hudut ve Sahiller Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün bu noktada ilk günden itibaren yoğun bir gayreti var. Bizde şu an herhangi bir hastanın hatta riskli hastanın olmadığının altını özellikle çizmek istiyorum" diye konuştu.
Havaalanlarında denetleme merkezleri ve karantina odaları bulunduğunu söyleyen Koca, "Gelen hastaların ateş, öksürük ve nefes güçlüğü olma durumunda arkadaşların, sağlık ekibinin özellikle denetim yaptığı, riskli bir hastayı da karantina odamıza alıp özel ambulansla belirlenen hastaneye götürülmesi şeklinde bizim şu an bir hazırlığımız var. Şu an Dünya Sağlık Örgütü termal kamerayı Türkiye için önermiyor ama bu anlamda da termal kamera dahil bütün hazırlıklarımızı yaptığımızı özellikle söylemek istiyorum. Tedirgin olunmaması, bu anlamda tedbirlerin alındığını, şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını özellikle belirtmek istiyorum" dedi.
ABD'de de dün itibarıyla bir vakanın görüldüğünü hatırlatan Koca, "Bizim özellikle bölgesel, bir bölgeden kaynaklanan, Türkiye'de herhangi bir risk taşımadığını bildiğimiz özellikle transportta geçişle bunun taşınabilir olduğunu bildiğimiz, bununla ilgili de Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğümüz 7/24 saat, gece gündüz, Cumartesi Pazar demeden aktif, hem liman hem de havaalanında yakın takip içerisinde. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu anlamdaki önerilerini de hemen devreye sokmak noktasında bir gayret içerisindeyiz. Termal kameralar dahil olmak üzere hazırlıklarımızı yaptık ama şu an buna ihtiyaç olmadığı Dünya Sağlık Örgütü tarafından söylendi. Şu an bu anlamda bir risk olmadığını, Çin'den gelen bütün yolcuların ateş, öksürük, nefes almada güçlüğü olan vakaları özellikle ekibimiz yakın takip içinde, şu an riskli bir durumun olmadığını ve riskli bir hastanın da görülmediğini çok rahatlıkla söyleyebilirim" açıklaması yaptı.
Sağlık Bakanı Koca, virüse karşı alınacak tedbirlere ilişkin soru üzerine "O hastanın, bir başka hastaya bulaşmasını önlemek üzere karantina odasına alınması ve hastanede tedavi edilmesi dahil olmak üzere tedbirlerimizi alıyoruz ve o hastaya da özel tedaviye başlamış oluyorsunuz. Yani bizim yapmamız gereken hastanın tedavisi ama asıl önemli olan yayılmasını önlemek üzere hızla karantinaya alabilir ortamların sağlanarak tedaviyi devam ettirmemiz. Dolayısıyla bu tedbirleri alarak yayılımını önlemiş olursunuz" önerisinde de bulundu.
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