Sağlık Bakanı Türkiye İçin Corona Virüsü Salgını Riski Olmadığını Bildirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin kaynaklı corona virüsü salgını için "Şu an Dünya Sağlık Örgütü termal kamerayı Türkiye için önermiyor ama bu anlamda da termal kamera dahil bütün hazırlıklarımızı yaptığımızı özellikle söylemek istiyorum. Tedirgin olunmaması, şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını özellikle belirtmek istiyorum" dedi.

Koca, Anadolu Ajansı'na, corona virüsü ve grip salgını konularında açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı olarak 8 Ocak'ta Grip Bilim Kurulu'nun son toplantısıyla gerekli tedbirleri belirlediklerini anlatan Koca, bugün de risk değerlendirmesi için Kurul'un toplantı yapacağını bildirdi ancak Türkiye için corona virüsü bakımından risk öngörmediklerini vurguladı.

Çin'in Wuhan şehrinde zatürre teşhisiyle tedavi altına alınan hastada 31 Aralık'ta corona virüs tespiti yapıldığını aktaran Koca, bunun nezleden SARS'a kadar giden hastalıkların sebebi olabilecek bir virüs olduğunu dile getirdi.

Çin'in Wuhan şehriyle Türkiye'nin arasında direkt hava yolu seferi bulunmadığını ancak Çin’le Türkiye arasında haftada 3 defa sefer yapıldığını anlatan Koca, "Hudut ve Sahiller Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün bu noktada ilk günden itibaren yoğun bir gayreti var. Bizde şu an herhangi bir hastanın hatta riskli hastanın olmadığının altını özellikle çizmek istiyorum" diye konuştu.