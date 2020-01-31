Sağlık Bakanı: 'Türkiye'de Corona Virüs Tanısı Alan Hastamız Olmadı'

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkanlığı’ndan toplandı. Sağlık Bakanı daha sonra yapılan çalışmalar konusundaki bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Sağlık Bakanı tüm sağlık personelinin olası önlemler konusunda bilgilendirildiğini söyledi.

Bakan Koca, şu ana kadar Türkiye’de kesin olarak coronavirüs kaynaklı hastalık tanısı konulan bir hasta bulunmadığını söyledi. Sağlık Bakanı Adana’da gözetim altındaki iki kişinin de testlerinin negatif çıktığını bugüne dek Türkiye’de corona virüsü şüphesiyle gözetim altına alınan 70 kişi olduğunu bu kişilerden hiçbirinde virüse rastlanmadığını söyledi.

Sağlık Bakanı özellikle havalimanında alınan önlemden bahsetti ve bugüne kadar Çin’den gelen 11 bin yolcunun uçaklardan inişleri sırasında termal kameralarla tarandığını ve herhangi bir şüpheli vakaya rastlanmadığını belirtti. Sağlık Bakanı buna ek olarak Çin’den gelen kargo gemilerinin denetimi konusunda da gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

Sağlık Bakanı Koca olası bir vakaya karşı alınan önlemler konusunda da bilgiler verdi. Koca, “Karantina odalarımız, negatif basınçlı sedyelerimiz, koruyucu ekipman ve malzemelerimiz tüm illerimizde kullanılmaya hazır olduğunun. Yeterli koruyucu ve malzeme bulundurduğumuzun altını çizmek istiyorum” dedi.