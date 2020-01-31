Sağlık Bakanı: 'Türkiye'de Corona Virüs Tanısı Alan Hastamız Olmadı'

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkanlığı’ndan toplandı. Sağlık Bakanı daha sonra yapılan çalışmalar konusundaki bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Sağlık Bakanı tüm sağlık personelinin olası önlemler konusunda bilgilendirildiğini söyledi.
Bakan Koca, şu ana kadar Türkiye’de kesin olarak coronavirüs kaynaklı hastalık tanısı konulan bir hasta bulunmadığını söyledi. Sağlık Bakanı Adana’da gözetim altındaki iki kişinin de testlerinin negatif çıktığını bugüne dek Türkiye’de corona virüsü şüphesiyle gözetim altına alınan 70 kişi olduğunu bu kişilerden hiçbirinde virüse rastlanmadığını söyledi.
Sağlık Bakanı özellikle havalimanında alınan önlemden bahsetti ve bugüne kadar Çin’den gelen 11 bin yolcunun uçaklardan inişleri sırasında termal kameralarla tarandığını ve herhangi bir şüpheli vakaya rastlanmadığını belirtti. Sağlık Bakanı buna ek olarak Çin’den gelen kargo gemilerinin denetimi konusunda da gerekli önlemlerin alındığını söyledi.
Sağlık Bakanı Koca olası bir vakaya karşı alınan önlemler konusunda da bilgiler verdi. Koca, “Karantina odalarımız, negatif basınçlı sedyelerimiz, koruyucu ekipman ve malzemelerimiz tüm illerimizde kullanılmaya hazır olduğunun. Yeterli koruyucu ve malzeme bulundurduğumuzun altını çizmek istiyorum” dedi.
Sağlık Bakanı Koca ayrıca Çin’de hastalığın çıkış noktası olan Wuhan kentindeki Türk vatandaşlarının tahliyesi konusunda da bilgiler verdi.
Koca, “Wuhan kentinde ikamet eden ve hiçbir şekilde hastalık şüphesi olmayan vatandaşlarımız var. Bu vatandaşlarımızı bırakıp onları riske atamayız. Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarımızla koordinasyon halinde harekete geçtik. Gerekli diplomatik girişimlerin tamamlanmasının ardından ve muhtemelen önümüzdeki birkaç saat içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait A400M tipi kargo uçağını ambulans uçağa dönüştürerek vatandaşlarımızı getirmek istiyoruz. Uçakta gerekli tıbbi donanım mevcut. Şu saatlerde hareket edecek uçakta iki enfeksiyon hastalıkları hocamız da ve sağlık personeli de bulunacak. Çin’e gönderilen tıbbi malzeme yardımı da bu uçakta bulunacak. Kendi vatandaşlarımıza ilaveten dost ve kardeş ülkelerden gelen taleplerle onların vatandaşlarını da tahliye ediyoruz. 34 Türk vatandaşıyla beraber 7 Azeri, 7 Gürcü ve 1 Arnavut vatandaşı sağlık kontrollerinin ardından uçağa alınacak” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasının ardından uçak öğle saatlerinde Ankara’dan Çin’in Wuhan kentine hareket etti.
Sağlık Bakanı uçak Türkiye’ye geldiğinde uçuş personeli dahil olmak üzere gelen tüm yolcular ve sağlık ekibinin 14 gün gözlem altında tutulacaklarını söyledi. Bu kişiler için şu an kullanılmayan bir hastane binasının tahsis edildiğini belirtti.
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