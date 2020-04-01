Sağlık Bakanı: Türkiye'de tüm illerde koronavirüs var

Ülke genelinde vaka sayısı 15 bin 679'a, ölü sayısı 277'ye yükseldi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yeni koronavirüs verilerini açıkladı. 1 Nisan itibarıyla 14 bin 396 test yapıldığını ve 2 bin 148 yeni vaka tespit edildiğini belirten Koca, 63 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Böylece Türkiye'de toplam vaka sayısı 15 bin 679'a, ölü sayısı 277'ye yükseldi. Yoğun bakım hasta sayısı 979, entübe hasta sayısı 692 olarak açıklanırken toplamda 333 hastanın da iyileştiği bildirildi.

Koca, dünyada koronavirüsle mücadelede gösterilen başarıların izolasyon sayesinde olduğunu belirterek "temas, mesafe ve izolasyon" kelimelerinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Bakan Koca, vakalar arasında ölüm oranının şu an yüzde 1,8 olduğunu kaydetti.

"Son ilde de görüldü"

Şimdiye kadar vaka ve ölümlerde verilerin illere göre dağılımını vermeyi tercih etmediklerini belirten Koca, "Sebep, İtalya benzerini yaptı. Bir bölgeden bütün İtalya'ya virüsün yayılmasına sebep oldu. Biz de bu sebeple o hatayı işlemek istemedik. Ama şimdi dün itibarıyla bir ilimizde görülmemişti, o ilimizde de dün itibarıyla iki vakanın görülmesiyle bütün illerimizde artık bu virüsün olduğunu biliyoruz. O nedenle açıklamakta artık sakınca olmadığını düşünüyoruz" diye konuştu.