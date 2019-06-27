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Sağlık Bakanı Yardımcısı Meşe: “Kronik ruhsal hastalığı olan bireylerin kaliteli sağlık hizmeti alabilmeleri için çalışmalar yürütmekteyiz”

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.06.2019 12:24 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Yardımcısı Emine Alp Meşe, “Bakanlık olarak, tüm vatandaşlarımız gibi kronik ruhsal hastalığı olan bireylerin de kaliteli sağlık hizmeti alabilmeleri için toplum temelli hizmet modelinin önemini bilmekte, bu konuda daha da ileri adımlar atacak çalışmaları yürütmekteyiz” dedi.AB Birliği tarafından finanse edilen, Dünya Sağlık Örgütünün desteğiyle yürütülen ve Sağlık Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yararlanıcısı olduğu “Ruhsal Engelli Bireyler için Sosyal İçerme Projesi” kapsamında çalıştay düzenlendi.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Emine Alp Meşe, “Bakanlık olarak, tüm vatandaşlarımız gibi kronik ruhsal hastalığı olan bireylerin de kaliteli sağlık hizmeti alabilmeleri için toplum temelli hizmet modelinin önemini bilmekte, bu konuda daha da ileri adımlar atacak çalışmaları yürütmekteyiz” dedi.
AB Birliği tarafından finanse edilen, Dünya Sağlık Örgütünün desteğiyle yürütülen ve Sağlık Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yararlanıcısı olduğu “Ruhsal Engelli Bireyler için Sosyal İçerme Projesi” kapsamında çalıştay düzenlendi. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Sağlık Bakanı Yardımcısı Emine Alp Meşe, ruh hastalığı konusundaki tarihsel gelişmelerle ilgili bilgi vererek, “Tüm İslam topluluklarında olduğu gibi bizim tarihimizde de kronik ruhsal hastalığı olan bireyler, toplum içinde toplumun bir parçası olarak desteklenmiştir. Yani toplum temelli tedavi modelleri uygulanmıştır. Verilen sağlık hizmetlerinde hastaların iyi beslenmelerine, iyi koşullarda bakım verilmesine odaklanılmıştır” diye konuştu.
Ancak 1940’larda bu konudaki yatırımların azaldığını, hasta sayısına karşılık hizmetlerin yetersiz kaldığını ve zamanla hasta odaklı, toplum destekli tedavi modelinin yerini kapalı servis, hastane temelli tedavi yaklaşımlarının aldığını belirten Meşe, “Günümüz modern tıbbında kronik ruh sağlığı hastalıkları için hastane temelli tedavi yaklaşımları kabul edilmemekte, toplum temelli psikiyatri modelleri ile hastaların sosyal hayata uyumlaştırılması önerilmektedir” şeklinde konuştu.
Sağlık Bakanlığının ruh sağlığı alanındaki hizmetlerde önemli adımlar attığını vurgulayan Meşe, bu amaçla hastaların ihtiyaçlarını karşılayan ve bireyi odağa koyan Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin (TRSM) oluşturulduğunu kaydetti. TRSM’lerin tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile sosyal destek hizmetlerinin de güçlendirilmesiyle daha etkin hale geleceğini söyleyen Meşe, “Bu anlamda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yürütülen çalışmalarda yakın işbirliği içinde olmak, kronik ruhsal engelli bireylerin topluma katılımında önemli katkılar sağlayacaktır. Bakanlık olarak tüm vatandaşlarımız gibi kronik ruhsal hastalığı olan bireylerin de kaliteli sağlık hizmeti alabilmeleri için toplum temelli hizmet modelinin önemini bilmekte, bu konuda daha da ileri adımlar atacak çalışmaları yürütmekteyiz” ifadelerini kullandı.
Çalıştayın açılışına Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe’nin yanı sıra, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu, DSÖ temsilcileri, üniversiteler ve Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı personeli katıldı.

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