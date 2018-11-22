Sağlık Bakanı Yardımcısı Meşe: Tetanoz aşısını ülkemizde üretmeye başlayacağız

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'deki 'Milli İlaç ve Aşı Çalıştayı'nda konuşan Sağlık Bakanı Yardımcısı Emine Alp Meşe, "Aşı üretimi konusunda kendi kendine yeten ülke haline gelmeyi ve dış ülkelere ihracat yapmayı hedefliyoruz. Tetanoz aşısını, antijenden itibaren, 2019 yılı ortalarından sonra ülkemizde üretmeye başlayacağız" dedi. Kayseri'de, milli ilaç ve aşı projelerinin üniversite- sanayi iş birliğiyle hayata geçirilmesine yönelik 'Milli İlaç ve Aşı Çalıştayı' düzenlendi. Erciyes Teknopark tarafından gerçekleştirilen çalıştaya Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve sektör temsilcileri ile sağlık çalışanları katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan ERÜ Rektörü Mustafa Çalış, "Aşı geliştirilmesi ve üretilmesi her ülke için stratejik bir öneme sahiptir. Temel nedenleri, koruyucu aşı geliştirilmesi ile bireylerin hastalığa karşı korunması ve sonuç olarak tedavi maliyetlerinin ciddi oranda azalmasıdır. Koruyucu aşılama ile ilaç geliştirilmesi ile daha önceki yıllarda milyonlarca kişinin öldüğü birçok hastalık, günümüzde kontrol altına alınmıştır" dedi. Sağlık Bakanı Yardımcısı Emine Alp Meşe ise konuşmasında, tetanoz aşısının üretimine 2019 yılının ortalarından sonra başlanacağını belirterek, şunları söyledi: "İlaç ve aşılar alanında yerleşme, tüm ülkeler için en azından savunma sanayi kadar stratejik bir konudur. Sağlık Bakanlığı olarak toplamda 6 milyar liralık Türkiye'de üretilmesini planlıyoruz. Bu bağlamda yaptığımız çalışmalar ile yaklaşık 3,1 milyar liralık ürünü yerleştirdik. 2016 yılında kutu bazında yüzde 75 imal ilaç oranını, 2017 yılında yüzde 80'e çıkardık. Aşıları ise sadece ithalat yolu ile temin ediyoruz. Aşılar döviz olarak satın alınmaktadır. Türk lirası cinsinden yaklaşık 1 milyar TL civarında Sağlık Bakanlığı olarak bu konuyu harcama yapıyoruz. Muhtemel hedeflerimiz ülkemizi antijenden itibaren tüm basamakları ile aşı üretimini Türkiye'de yapmaktır. Aşır üretim teknolojisini ülkemize transfer etmektir. Aşı üretimi konusunda kendi kendine yeten bir ülke haline gelmek ve aynı zamanda dış ülkelere ihracat yapmayı hedefliyoruz. Ülkemizi ve hedeflere ulaştırmak için yapılan tüm çalışmalarda özel sektörü, üniversiteleri destekleyeceğiz. Sağlık ve biyoteknoloji alanında dış ticaret açığını azaltmak ve teknolojik yeniliklerimizi artırmak amacıyla ilaç, aşı ve biyomedikal Ar-Ge çalışmaları Sağlık Bakanlığı olarak desteklemeyi hedefliyoruz. Bugün geldiğimiz noktada tetanoz diteri aşısının antijen formülasyon dolum ve paketleme aşamalarının ülkemizde yapılabilmesi için ihalesini yaptık. Tetanoz aşısını antijenden itibaren 2019 yılı ortalarından sonra ülkemizde üretmeye başlayacağız." Çalıştay, konuşmaların ardından düzenlenen aşı ve ilaç konularındaki programlarla sürdürüldü.

