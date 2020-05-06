Sağlık Bakanı Yeni Dönemi Tanımladı: “Özgür Ama Kontrollu”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de salgın tedbirlerinin gevşetilmeye başlanmasıyla birlikte girilen yeni dönemi “Kontrollu Sosyal Hayat” olarak adlandırdı. “Özgür ama kontrollu olacağız” mesajını verdi. Futbol Federasyonu’nun ligi 12 Haziran’da başlatma kararı için de “Bundan sonraki sorumluluk federasyona ait” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta başında Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Corona salgını tedbirleri kapsamında yapılan değişiklikleri ve normalleşme takvimini açıklamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlediği basın toplantısıyla normalleşme takviminin aşamalı şekilde uygulanacağı yeni dönemin ipuçlarını verdi. Sağlık Bakanı, Corona virüsü riskinin ortadan tamamen kalkmadığını ve bunun ancak son taşıyıcının belirlenmesiyle mümkün olacağının altını çizdi. Türkiye’nin Corona virüsü salgınına karşı mücadelede ilk dönemi tamamladığını belirten Bakan Fahrettin Koca girilen yeni dönemi “Tipik bir normalleşme dönemi değil. Kısıtlamaların esnekleştiği bir dönem. Yeni tedbirlerle özlemlerin sentezidir” sözleriyle tanımladı.

“Bundan sonraki sorumluluk federasyona ait” Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, lig maçlarının 12 Haziran’da başlayacağını açıklamış, alınacak tedbirlere rağmen bir kişide bile Corona virüsüne rastlanması halinde durumu bakanlıkla değerlendirip ona göre yol haritası belirleyeceklerini söylemişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, futbolun hassas ve geniş kitleleri ilgilendiren bir alan olduğunu, federasyonun özgür iradesiyle bu kararı verdiğini vurguladı, “Bundan sonraki sorumluluk federasyona ait” dedi. “Sınavların nasıl yapılması gerektiği konusu Bilim Kurulu’na gelecek” Liselere Giriş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) takvimleri tartışma yaratmıştı. Sınavlara ilişkin kararın hükümetin kararı olduğunu belirten Sağlık Bakanı, “Kararlar Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandı. Bu imtihanların nasıl yapılması gerektiği konusu Bilim Kurulu’na gelecektir. O zaman biz de nasıl yapılması gerektiğini bildirmiş olacağız” ifadelerini kullandı. “AVM’lere belirli sayıda kişi alınacak”