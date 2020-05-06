Sağlık Bakanı Yeni Dönemi Tanımladı: “Özgür Ama Kontrollu”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de salgın tedbirlerinin gevşetilmeye başlanmasıyla birlikte girilen yeni dönemi “Kontrollu Sosyal Hayat” olarak adlandırdı. “Özgür ama kontrollu olacağız” mesajını verdi. Futbol Federasyonu’nun ligi 12 Haziran’da başlatma kararı için de “Bundan sonraki sorumluluk federasyona ait” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta başında Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Corona salgını tedbirleri kapsamında yapılan değişiklikleri ve normalleşme takvimini açıklamıştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlediği basın toplantısıyla normalleşme takviminin aşamalı şekilde uygulanacağı yeni dönemin ipuçlarını verdi. Sağlık Bakanı, Corona virüsü riskinin ortadan tamamen kalkmadığını ve bunun ancak son taşıyıcının belirlenmesiyle mümkün olacağının altını çizdi.
Türkiye’nin Corona virüsü salgınına karşı mücadelede ilk dönemi tamamladığını belirten Bakan Fahrettin Koca girilen yeni dönemi “Tipik bir normalleşme dönemi değil. Kısıtlamaların esnekleştiği bir dönem. Yeni tedbirlerle özlemlerin sentezidir” sözleriyle tanımladı.
“Bundan sonraki sorumluluk federasyona ait”
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, lig maçlarının 12 Haziran’da başlayacağını açıklamış, alınacak tedbirlere rağmen bir kişide bile Corona virüsüne rastlanması halinde durumu bakanlıkla değerlendirip ona göre yol haritası belirleyeceklerini söylemişti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, futbolun hassas ve geniş kitleleri ilgilendiren bir alan olduğunu, federasyonun özgür iradesiyle bu kararı verdiğini vurguladı, “Bundan sonraki sorumluluk federasyona ait” dedi.
“Sınavların nasıl yapılması gerektiği konusu Bilim Kurulu’na gelecek”
Liselere Giriş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) takvimleri tartışma yaratmıştı.
Sınavlara ilişkin kararın hükümetin kararı olduğunu belirten Sağlık Bakanı, “Kararlar Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandı. Bu imtihanların nasıl yapılması gerektiği konusu Bilim Kurulu’na gelecektir. O zaman biz de nasıl yapılması gerektiğini bildirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.
“AVM’lere belirli sayıda kişi alınacak”
Sağlık Bakanı, normalleşme takvimi kapsamında her meslek grubuna ilişkin çalışanların ve ziyaretçilerin uyması gereken kuralların anlatılacağı rehberlerin yayınlanacağını ve bu rehberlerin de iş yerlerinde görülecek şekilde asılı olmasını istediklerini vurguladı.
Normalleşme takvimi kapsamında alışveriş merkezlerinin de 11 Mayıs’tan itibaren hizmet vermeye başlaması öngörülmüştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AVM’lere belirli sayıda kişinin alınacağını ve bu konuya ilişkin rehberlerin yayınlanacağını söyledi. “Yeni dönemin kendine has kuralları olacak” diyen Bakan Fahrettin Koca, bu kurallara alışarak hayata devam edileceğinin mesajını verdi.
Bu hafta sonunda da sokağa çıkma kısıtlaması olacağını belirten Sağlık Bakanı, önümüzdeki dönemde de bu tedbirlerin devamından yana olduklarını söyledi.
“400 hasta için Remdesivir temin ettik”
ABD’de Corona virüsü hastalarında acil kullanım için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onayı alan Remdesivir adlı ilaç Türkiye’nin de gündeminde.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilacın 400 hasta için temin edildiğini, ilacın önümüzdeki günlerde kullanılmasının planlandığını belirtti.
Sağlık Bakanı, yeni dönemde hem PCR hem de antikor testi yaparak “dünyada örneği az bulunan bir çalışma yürüteceklerini, TÜİK ile birlikte yapılacak çalışmada Türkiye çapında örneklem yöntemiyle 150 bin kişinin taranacağını” söyledi.