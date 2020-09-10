Sağlık Bakanı: “Yoğun Bakım Doluluk Oranımız Yüzde 67”

Van başta olmak üzere Bitlis, Muş ve Hakkari’nin de bulunduğu bölge şehirlerinde incelemeler yapan ve yetkililerden bilgi alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgına ilişkin son verileri paylaştı. Bölge şehirlerinde ve ülke genelinde vaka sayılarının arttığına dikkat çeken Sağlık Bakanı, hastanelerin doluluk oranlarına ilişkin bilgileri de aktardı. Sağlık Bakanı Koca “Türkiye genelinde yatak doluluk oranımız yüzde 52, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 67, solunum cihazı doluluk oranımızsa yüzde 32’dir. Öncelikli hedefimiz hasta sayısının artışını durdurmaktır. Tedavi konusunda dünyada en başarılı ülkelerden biriyiz. Haziran ayından itibaren normalleşme dediğimiz bir sürece başladık. Dünyada hiçbir ülke sıkı tedbirleri daimi olarak sürdürememiştir” dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tüm bu illerde yoğun bakım yatak kapasitelerinin yapılan ilavelerle arttırıldığını ve bu işlemin sürdüğünü söyledi. Bakan Koca, Van, Muş, Bitlis ve Hakkari’de de filasyon ekiplerinin sayılarının da arttırıldığını söyledi. Koca bölgeye yeni yapılacak sağlık yatırımları konusunda da bilgiler verdi.

“Sanatoryum 2005 yılından bu yana kullanılmıyor” Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Heybeliada’da Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilen sanatoryumla ilgili bir soruya da yanıt verdi. Bakan Koca “Biliyorsunuz 2005 yılına kadar hastane olarak kullanılan bir yerdi. Artık tüberküloz hastalarının oraya gönderilmesiyle ilgili ihtiyaç ortadan kalkmıştı. Hastane olarak kullanılmasının bırakıldığını biliyoruz. 2005 yılından bu yana bu binalar kullanılmıyor. Kullanılabilir durumda da değil. Bu dönemde pandemi hastanesi olarak gündeme geldi. İstanbul’da iki pandemi hastanesini açmış olduk. İstanbul’da şu an bu hastanelerden sonra pandemi hastanesine ihtiyacımız olmadığını söyleyebilirim. Hastane bize ait değil. Milli Emlak’a ait. İki yıl önce Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredildiğini biliyoruz. 2 yıl için Diyanet’in bir yatırımı olmadığını da biliyoruz. Eğer Diyanet İşleri Başkanlığı burayı kullanmazsa sağlık amaçlı olarak kullanmayı biz gündeme alabiliriz” diye konuştu. “Çin ve Alman aşılarının Türkiye’de Faz 3 çalışmaları başladı”