Sağlık Bakanı'ndan Diyarbakır'da Corona Zirvesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde vaka sayılarının artışıyla ilgili görüşmeler yapmak üzere Diyarbakır’a geldi. Koca Diyarbakır’da Batman, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak valileriyle sağlık yetkililerinin katıldığı bir toplantı düzenledi.

Toplantı öncesinde Vali Münir Karaloğlu’nu ziyaret eden Bakan Koca, burada yaptığı açıklamada, Mart ayından bu yana büyük bir mücadele verilen Corona virüsü salgınında birinci dalganın ikinci pikinin yaşandığını söyledi.

Bakan Koca, ülke genelinde vaka sayılarının artışa geçmesine rağmen bu artışın homojen bir artış olmadığını ifade ederek, "Ülke genelinde vaka sayıları artışa geçti. Ancak bu artış homojen bir artış olarak görülmemektedir. Bazı illerimizde vaka sayıları sabit kalıp veya düşerken daha önce salgının kontrol altında olduğu bazı illerimizde ise istemediğimiz bazı tablolara tanık oluyoruz. Diyarbakır bu anlamda Sağlık Bakanlığı olarak mercek altına aldığımız merkezlerden biri oldu. Son dönemde yüksek vaka artışlarını gördüğümüz illerden biri haline geldi. Geçtiğimiz haftalarda bölge hastanelerimizdeki yoğunluk sizlerin de malumu. Yalnızca Diyarbakır'da değil genel olarak Güneydoğu Anadolu illerimizde sıkıntılı günlerden geçtik" dedi.