Sağlık Bakanı'ndan Diyarbakır'da Corona Zirvesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde vaka sayılarının artışıyla ilgili görüşmeler yapmak üzere Diyarbakır’a geldi. Koca Diyarbakır’da Batman, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak valileriyle sağlık yetkililerinin katıldığı bir toplantı düzenledi.
Toplantı öncesinde Vali Münir Karaloğlu’nu ziyaret eden Bakan Koca, burada yaptığı açıklamada, Mart ayından bu yana büyük bir mücadele verilen Corona virüsü salgınında birinci dalganın ikinci pikinin yaşandığını söyledi.
Bakan Koca, ülke genelinde vaka sayılarının artışa geçmesine rağmen bu artışın homojen bir artış olmadığını ifade ederek, "Ülke genelinde vaka sayıları artışa geçti. Ancak bu artış homojen bir artış olarak görülmemektedir. Bazı illerimizde vaka sayıları sabit kalıp veya düşerken daha önce salgının kontrol altında olduğu bazı illerimizde ise istemediğimiz bazı tablolara tanık oluyoruz. Diyarbakır bu anlamda Sağlık Bakanlığı olarak mercek altına aldığımız merkezlerden biri oldu. Son dönemde yüksek vaka artışlarını gördüğümüz illerden biri haline geldi. Geçtiğimiz haftalarda bölge hastanelerimizdeki yoğunluk sizlerin de malumu. Yalnızca Diyarbakır'da değil genel olarak Güneydoğu Anadolu illerimizde sıkıntılı günlerden geçtik" dedi.
Diyarbakır’ın son dönemde yüksek vaka artışları görülen illerden biri haline geldiğine dikkat çeken Koca, ancak son üç haftada vaka oranının yüzde 49 düştüğünü söyledi.
Koca, "Diyarbakır'da üç hafta öncesine kadar ciddi bir yoğunluk yaşadık. Bu dönemde yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle bugün durum önemli ölçüde kontrol altına alınmış oldu. Diyarbakır'daki mevcut 200 filyasyon ekibimizi hızla 385'e çıkardık. Her zaman altını çiziyorum, temasları ne kadar erken izole edebilirsek salgın kontrolünde o kadar başarılı oluruz. Önemli olan temasları ve pozitif olan vakaları erken dönemde izole etmek olmalı. Türkiye dünyada filyasyonu, yani temaslı takibini en iyi yapan ülkelerden biri. Bu gücümüzü Diyarbakır'da yoğun şekilde sahaya sürdük. Bugün rahatlıkla söyleyebilirim ki üç hafta öncesine göre vaka oranımız yüzde 49 oranında düşmüş durumdadır" diye konuştu.