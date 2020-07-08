Sağlık Bakanı’ndan Merak Edilen Sorulara Yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de Corona virüsü salgınında son durumu paylaştı. Hastalığın tırmanışta olduğu ülkelerin sonbahar için karamsar olduğuna dikkat çeken Koca, ‘’Bunu bizim de hesaba katmamız kaçınılmaz'' dedi. Sağlık Bakanı, Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağıyla ilgili önerilerin gelecek haftalarda salgının seyrine göre netleşeceğini kaydetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüsü ile mücadele için oluşturulan Bilim Kurulu’nun telekonferans toplantısının ardından Türkiye’nin 8 Temmuz tablosunu paylaştı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca’nın açıkladığı tabloya göre, Türkiye’de son 24 saatte 1041 yeni vaka tespit edildi. 22 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam vaka sayısı 208 bin 938, can kaybı 5 bin 282 oldu. Son üç gün ortalamasıyla en çok vakanın İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da görüldüğünü açıklayan Koca en az vaka görülen 7 il arasında, Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik’i saydı.

8 ilde asker uğurlamaları yasaklandı ‘’Hastalığın yayılma ortamları nişan törenleri, asker uğurlamaları, sahiller, plajlar, toplu taşımalar. Filyasyon çalışmalarında yeni vakaların çoğu zaman sebebinin düğünler olduğunu gördük" diyen Koca, 8 ilde asker uğurlamalarının yasaklandığını da açıkladı. Koca, ‘’Din görevlilerimiz, cenaze merasimi, taziye, mevlit ve toplu ibadetten kaynaklanan riskleri önlemek için çalışmalar başlatmıştır. Düğün nişan gibi törenlerde toplum sağlığı açısından gözlemci bulundurmak için hazırlık var’’ diye konuştu. Koca ayrıca son 1 hafta için 81 ilde Corona virüsü tedbirlerine uymayan 18 bin kişiye ceza kesildiğini de bildirdi. Hastanelerde yoğun bakımda yatış süresinin 21-22 günden 3 güne kadar indiğini belirten Sağlık Bakanı, hastalığın tırmanışta olduğu ülkelerin sonbahar için karamsar olduğuna da dikkat çekti ve ‘’Bunu bizim de hesaba katmamız kaçınılmazdır’’ uyarısında bulundu. Sokağa çıkma yasağına salgının seyrine göre karar verilecek Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?’’ sorusuna, ‘Bugün kısmen Bilim Kurulu'nda gündeme geldi. Ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre netleşmiş olur. Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Birtakım tedbirlerin olabileceği. İl bazında kısıtlamalar söz konusu olabilir’’ yanıtını verdi.

Okullar online ya da hibrit de olsa 31 Ağustos’ta açılacak Merak edilen bir başka konu da 31 Ağustos’ta açılmasına karar verilen okullar için bir erteleme olup olmayacağıydı. Salgının seyrinde farklılık olmazsa 31 Ağustos’ta okulların açıklanacağını söyleyen Bakan Koca, ‘’ Salgının seyrinde farklılık olursa eğitim devam eder bu online veya hibrit farklı yöntemler olabilir. Bilim Kurulu önerisini yapar karar bildirilmiş olur. Burada sorun yok’’ yanıtını verdi. Koca, sınıflarda maske takılmasıyla ilgili ise, ‘’Maskeyle ilgili de eğitimin yapıldığı dönemde maskeyi zaten önermiyoruz. Maskeli okula gitmeyi öneriyoruz. Sırasında oturduğu ana kadar maskeli olmasını önemsiyoruz ama devamında maskeyi takma zorunluluğu olsun istemiyoruz’’ şeklinde konuştu. Aşı ve tedavi çalışmaları Sağlık Bakanı Koca, Corona virüsüne karşı aşı geliştirme ve tedavi oluşturmadaki son durumla ilgili de bilgi verdi. Aşıyla ilgili hayvan çalışmaların sürdüğünü söyleyen Koca, ‘’Sürecin başarıyla seyrettiğini söyleyebilirim. Aşıyla ilgili Eylül-Ekim ayında klinik çalışmalara Sağlık Bakanlığı ile geçebileceğimizi düşünüyorum. O dönem 3-4 ay kadar klinik çalışmanın sürebileceği dönem olacak. O döneme geçildiğinde detaylı açıklamaları yapmış oluruz’’ dedi.