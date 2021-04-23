Sağlık Bakanının koltuğuna oturan çocuk kim? Aşı açıklamasıyla gündem oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Nisan'da koltuğunu minik bir çocuğa bıraktı. 16.15'te açıklama yapacağını duyuran Koca'nın koltuğunda oturan çocuk, aşı çağrısı ile gündem oldu. İşte, 23 Nisan'da Fahrettin Koca'nın koltuğuna oturan çocuktan aşı çağrısı.

BAKAN KOCA'NIN KOLTUĞUNDA OTURAN ÇOCUK KİM? AŞI ÇAĞRISI İLE GÜNDEM OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın merakla beklenen açıklaması bakanın kendisi yerine, 23 Nisan dolayısıyla koltuğuna oturan bir çocuktan geldi. Bakan Koca'nın koltuğunda oturan çocuğun ise Fahrettin Koca'nın torunu olduğu ifade edildi.



