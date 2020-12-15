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Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı Aygün'den açıklama

15.12.2020 13:24 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı Aygün'den açıklama

ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün "Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarını bugün açıklaması planlıyoruz" dedi.

ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı atama sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Prof. Dr. Aygün yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"1-7 Aralık tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları için işlemlerimiz tamamlanmak üzere. Sonuçları bugün açıklamayı planlıyoruz. Sonuçların şimdiden sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim."


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