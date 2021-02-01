Sağlık Bakanlığı 16 bin sağlık personeli alımı 2021... ÖSYM,16 bin sağlık personeli alımı ne zaman, tarihleri ve açık kadrolar!

Son dakika haberine göre Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararında 2021'de 16 bin sağlık personeli daha alınacağı bilgisi yer aldı. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasıyla Sağlık Bakanlığı'na 12 bin personel alımı yapılmıştı. 2021'de sağlık personeli alımları yapılacak mı araştıran vatandaşlara müjdeli haber Resmi Gazete'den geldi. Sağlık Bakanlığı personel alımları açık kadrolar ise belli oldu. 25 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete'de istihdam edilecek dallar; hemşire, ebe, diş tabibi, sağlık memuru, diyetisyen, psikolog, ve sağlık teknikeri tabip ve uzman tabiplerden alınacak. Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alımı ne zaman yapılacak araştıran vatandaşlar, ÖSYM 16 bin sağlık personeli alım kılavuzunu yayımladı mı sorusuna cevap arıyor. işte Resmi Gazete'de yayımlanan sözleşmeli 16 bin sağlık personeli alım detayları... SÖZLEŞMELİ 16 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararına göre 2021 yılında 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Adayların araştırdığı 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alım tarihleri ise henüz netleşmedi. Koronavirüs salgınından dolayı binlerce sağlık personeli alımı yapılmaya devam edeceğini belirten Bakan Koca, Aralık ayında 12 bin sağlık personeli alımı için duyuruda bulunmuştu. 16 bin sağlık personeli alımı için açıklama yapması gereken Bakan Koca herhangi bir detay vermedi. 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alımları duyurusu ne zaman nereden yapılacak henüz bilinmiyor. Açıklama yapıldığında detayları paylaşıyor olacağız. İşte Cumhurbaşkanlığı kararı;

Cumhurbaşkanı kararı uyarınca eleman temininde güçlük çekilen yerler ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin verimli yürütülebilmesi amacıyla 2021 yılında 16,000 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. 16 bin sözleşmeli sağlık personeli başvuru şartları henüz paylaşılmadı. Paylaşıldığında haberlerimizde yer vereceğiz. 16 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIMI HANGİ KADROLARDAN OLACAK? 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alım şartları ve başvuru koşulları nelerdir araştıran adaylar, hangi kadrolara sağlık personeli alınacak merak ediyor. Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alım tarihleri ne zaman? Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, yeni yılda istihdam edilmesi öngörülen sözleşmeli sağlık personeli; diş tabibi, diyetisyen, ebe, hemşire, psikolog, sağlık memuru ve teknikeri, tabip ve uzman tabiplerden oluyor. Önceki 12 bin sağlık personeli alımı için açık kadro detaylarını Bakan Koca şöyle paylaşmıştı; "Bakanlığımız; 7.000’i hemşire, 2.1.700’ü ebe ve 2.864’ü sağlık teknikeri/teknisyeni, 14 branşta 12 bin sağlık personeli alacak. Tercih Kılavuzunun yayınlanmasını müteakip mülakatsız atama yapılacak. Pandemi mücadelemizin bu zor günlerinde, atamalar bize güç katacaktır." demişti. 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alımınında benzer kadrolardan sayılması bekleniyor.