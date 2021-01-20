Sağlık Bakanlığı 16 bin sağlık personeli alımı kılavuzu 2021... ÖSYM,16 bin sağlık personeli alımı ne zaman, tarihleri ve açık kadrolar!

Son dakika haberine göre Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararında 2021'de 16 bin sağlık personeli daha alınacağı bilgisi yer aldı. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasıyla Sağlık Bakanlığı'na 12 bin personel alımı yapılmıştı. 2021'de sağlık personeli alımları yapılacak mı araştıran vatandaşlara müjdeli haber Resmi Gazete'den geldi. Sağlık Bakanlığı personel alımları açık kadrolar ise belli oldu. 25 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete'de istihdam edilecek dallar; hemşire, ebe, diş tabibi, sağlık memuru, diyetisyen, psikolog, ve sağlık teknikeri tabip ve uzman tabiplerden alınacak. Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alımı ne zaman yapılacak araştıran vatandaşlar, ÖSYM 16 bin sağlık personeli alım kılavuzunu yayımladı mı sorusuna cevap arıyor. işte Resmi Gazete'de yayımlanan sözleşmeli 16 bin sağlık personeli alım detayları...

SÖZLEŞMELİ 16 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararına göre 2021 yılında 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Adayların araştırdığı 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alım tarihleri ise henüz netleşmedi. Koronavirüs salgınından dolayı binlerce sağlık personeli alımı yapılmaya devam edeceğini belirten Bakan Koca, Aralık ayında 12 bin sağlık personeli alımı için duyuruda bulunmuştu. 16 bin sağlık personeli alımı için açıklama yapması gereken Bakan Koca herhangi bir detay vermedi. 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alımları duyurusu ne zaman nereden yapılacak henüz bilinmiyor. Açıklama yapıldığında detayları paylaşıyor olacağız. İşte Cumhurbaşkanlığı kararı;