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  4. Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 ikinci personel alımı detayları!

Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 ikinci personel alımı detayları!

28.02.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı personel alımı gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Adaylar, ilgili pozisyona başvurularını geçtiğimiz aylarda tamamlamıştı. Personel alımlarında KPSS puanı belirleyici detay oluyor. Peki Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı ne zaman? İşte Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 ikinci personel alımı detayları!

Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 ikinci personel alımı detayları!

Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı için gözler, 2. personel alımı başvuru kılavuzu ve branş dağılımı kontenjanlarına çevrildi. Detayların açıklanması bekleniyor. Peki Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı ne zaman? İşte Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 ikinci personel alımı detayları!

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Aralık ayında 42 bin 500 kişi Sağlık Bakanlığı bünyesinde işe başladı. Bakanlık, 42 bin 500 kişi daha istihdam edeceklerini duyurdu. Ancak tarih henüz net değil. Detayların, ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 ikinci personel alımı detayları!

İLK ETAP PERSONEL ALIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ!

Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi ve personel alımı gerçekleştirdi. 15 bin 537 kişi tıbbi sekreter ve 5 bin 831 hemşireden oluşan toplamda 30 bin sözleşmeli personel ataması yapıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 bin 80 temizlik görevlisi, 3 bin 559 güvenlik görevlisi (silahsız), 791 klinik destek elemanı, 604 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 275 elektrikçi, 188 boyacı, 121 marangoz, 284 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 261 bilgisayar sistem kurulum, bakım, onarım ve arıza giderme elemanı, 154 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı olmak üzere toplam 11 bin 317 sürekli işçi alımı yapılacak.


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personel alımı Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca

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