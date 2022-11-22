Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı kılavuzu yayınlandı mı? Bakan Koca'dan açıklama!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz haftalarda 85 bin personel alımı gerçekleştirileceğini duyurdu. İş hayatını Sağlık Bakanlığı'nda sürdürmek isteyen vatandaşlar, ranş dağılımını ve başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Peki Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı kılavuzu yayınlandı mı? İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN ALIMI BRANŞ DAĞILIMI NEDİR?

Bakan Koca yaptığı yeni açıklama ile, 85 bin personelden 42 bin 500'ü için başvuru kılavuzunun Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) gönderildiği duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, personel alımına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"31.183’ü sözleşmeli personel, 11.317’si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500’ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR’A, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM’YE GÖNDERİLDİ. Hepimize hayırlı olsun."

SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Bakan Koca 85 bin personel alımı yapılacağını şu sözlerle duyurmuştu: "Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın."

Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin başvuru tarihi ve ayrıntılar henüz belli olmadı. Detayların sene sonundan evvel açıklanması bekleniyor.

