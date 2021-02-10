Sağlık Bakanlığı açıkladı açıkladı: İşte 10 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu

10 Şubat 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs salgınında 16 Kasım'dan beri ilk kez can kaybı 9 Şubat'ta yüzün altına düşmüştü. Düşüş 10 Şubat tarihinde de sürdü.

Türkiye'de son 24 saatte 135 bin 867 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 642 kişinin testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 664 oldu.

Son 24 saatte 8 bin 109 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 437 bin 382'ye yükseldi.

Test sayısı 31 milyon 29 bin 363'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 556 bin 837, vefat sayısı 27 bin 93, ağır hasta sayısı 138 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

İŞTE 10 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (9 Şubat) koronavirüs nedeniyle 98 kişi hayatını kaybetmişti, vaka sayısı ise 8 bin 636 olarak açıklanmıştı.





