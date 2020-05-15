Sağlık Bakanlığı açıkladı! Giyim mağazaları, gıda satış yerleri ve bakkallar için önlemler!

"Bakkallar İçin Alınacak Korunma Önlemleri" başlıklı rehberde, iş yerinin görünür bir yerine Kovid-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirme afişleri asılması ve iş yeri girişinde, içinde ve ödeme noktası yakınında uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulması gerektiği belirtildi.

İş yerine yönelik önlemlere göre, maskesiz ve maskeyi uygun şekilde kullanmayan müşteriler içeri alınmayacak, çalışan ve müşteri dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri kabul edilecek. Bu kurala göre iş yeri kapasite bilgisi kapıya asılacak.

MESAFE YER İŞARETLERİYLE BELİRLENECEK



Sosyal mesafe kurallarına uyum sağlanacak, sıra beklenmesi gereken her yerde mesafe yer işaretleriyle belirlenecek.

Müşterilerden iş yerine tek başlarına girmeleri istenecek. Eşlik eden diğer kişiler dışarıda kalacak, iş yerine misafir alınmayacak. İçeride kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı, engelleyici koyulacak. Renkli kordon ya da şerit veya plastik duba gibi bir blokaj materyali bu amaç ile kullanılabilecek.