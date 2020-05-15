Sağlık Bakanlığı açıkladı! Giyim mağazaları, gıda satış yerleri ve bakkallar için önlemler!

"Bakkallar İçin Alınacak Korunma Önlemleri" başlıklı rehberde, iş yerinin görünür bir yerine Kovid-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirme afişleri asılması ve iş yeri girişinde, içinde ve ödeme noktası yakınında uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulması gerektiği belirtildi.
İş yerine yönelik önlemlere göre, maskesiz ve maskeyi uygun şekilde kullanmayan müşteriler içeri alınmayacak, çalışan ve müşteri dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri kabul edilecek. Bu kurala göre iş yeri kapasite bilgisi kapıya asılacak.
MESAFE YER İŞARETLERİYLE BELİRLENECEK
Sosyal mesafe kurallarına uyum sağlanacak, sıra beklenmesi gereken her yerde mesafe yer işaretleriyle belirlenecek.
Müşterilerden iş yerine tek başlarına girmeleri istenecek. Eşlik eden diğer kişiler dışarıda kalacak, iş yerine misafir alınmayacak. İçeride kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı, engelleyici koyulacak. Renkli kordon ya da şerit veya plastik duba gibi bir blokaj materyali bu amaç ile kullanılabilecek.
Açık ürünlerin paketlenerek satılması, müşterilerin bu ürünlere dokunmasının engellenmesi, mümkünse raflardaki ürünlerin çalışan personel tarafından müşteriye verilmesi sağlanacak.
Kasa önünde müşteri bekleme yerleri arasında en az 1 metre olacak şekilde yer işaretlemesi yapılacak. Müşterilerin temassız ödeme yapması teşvik edilecek. Personeli korumak için tezgahlar ve müşteri alanı arasına geçici bir ayırıcı veya pencere yerleştirilecek.
'MOLDA KAPALI ALANDA BİRDEN FAZLA KİŞİ OLMAYACAK'
Müşteriler iş yeri girişindeki asılı afişte belirtilen kurallara uyum sağlayacak.
Müşteriler maskeli olarak iş yerine girecek ve içeride maske çıkartılmayacak. Bu tip iş yerleri ve genel olarak toplum içinde kuralına uygun olarak basit bez maske takılabilecek. Diğer müşteriler ve çalışanlar ile aradaki sosyal mesafe en az 1 metre, 3-4 adım olarak korunacak.
Mecbur kalınmadıkça yüzeylere dokunulmayacak. Sık dokunulan yüzeylere temas durumunda, el antiseptiği kullanılacak.
Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan personel çalıştırılmayacak. Personel çalışırken ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler gelişirse, tıbbi maske takılı olarak sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek.
Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takacak, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilecek. Yeni maske takılırken ve sonrasında el antiseptiği kullanılacak.
Müşteri ile aradaki sosyal mesafe korunacak. Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmeleri sağlanacak.
El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanacak, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği, en az yüzde 70'lik alkol içeren kolonya kullanılacak.
Personelin dinlenme alanlarında 1 metrelik sosyal mesafe korunacak ve maske takılacak. Yemek ve çay molalarında maske çıkarılacağı için, kapalı alanda aynı anda birden fazla kişi olmayacak.
İş yeri temizliği günlük olarak yapılacak, sık kullanılan alanlar daha sık temizlenecek. Hassas yüzeylerin dezenfeksiyonu yüzde 70'lik alkol ile ıslatılmış bezle silinerek yapılacak.
İş yerinde sık dokunulan yüzeylerin temizliği su ve deterjanla gerçekleştirilecek. Temizlik sonrası dezenfeksiyon uygulanacak.
Klimalar dışarıdan yüzde 100 temiz hava alacak modda çalıştırılacak, fan hızı düşük tutulacak. Klimaların bakım, temizlik ve filtre değişikliği zamanında yapılacak.
İş yerlerinde pencereler ve kapılar açılarak doğal havalandırma sık olacak. Varsa iş yeri lavabosu ve tuvaleti sık aralıklarla temizlenecek. İş yeri lavabosu müşterilere kapalı olacak. İş yerindeki dinlenme alanları ile tuvaletinin pencereleri açık tutulacak. Tuvaletlerde tek kullanımlık kağıt havlu kullanılacak, hava ile el kurutma aletleri çalıştırılmayacak.
KASAP, MANAV VE KURUYEMİŞÇİ GİBİ YERLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMELR
"Kasap, Manav, Kuruyemişçi, Balıkçı ve Diğer Gıda Satış Yerleri ile İlgili Alınması Gereken Önlemler" başlıklı rehbere göre, gıda satış yerlerinde çalışanlar Kovid-19 bulaşma yolları ve korunma önlemleri konusunda bilgilendirilecek.
Ateş, öksürük, nezle, nefes darlığı gibi belirtileri olanlar çalıştırılamayacak. Çalışan personel maske takacak, maske değişimi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılacak.
Alışveriş sırasında müşteriyle bir metreden daha uzak mesafede bulunulacak. Çalışanlar el hijyenine dikkat edecek.
PERSONEL ELDİVEN KULLANACAK
Et ve et ürünleri, paketlenmemiş gıda maddeleri satışında çalışan personel eldiven kullanacak.
Çalışan personelin dinlenme alanlarında en az bir metrelik sosyal mesafe korunacak, maske kullanımı sürecek. Gıda satış yerlerindeki müşteri oturma alanları kaldırılacak.
Müşteriler, diğer müşteriler ve çalışanlar ile aralarında sosyal mesafeyi sağlamaları konusunda uyarılacak. Müşteriler iş yerlerine maskeyle girecek, maskesi olmayanlar için giriş bölümlerinde maske bulundurulacak.
ÜRÜNLER ÇALIŞANLAR TARAFINDAN PAKETLENECEK
İş yerlerine girişte müşteriler, alkol bazlı el antiseptiği veya kolonya kullanacak. Müşteriler, iş yeri içinde gıdalara dokunamayacak, bütün ürünler çalışan personel tarafından paketlenecek ve müşteriye verilecek. Müşterilerin iş yeri içinde mümkün olduğu kadar kısa süre kalması sağlanacak.
Çalışan ve müşteri dahil 4 metrekareye bir kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınacak. Sıra beklenmesi gereken yerlerde mesafeler yer işaretleriyle belirlenecek.
Müşterilerden iş yerine tek başlarına girmeleri istenecek. İş yeri girişinde müşteriler tarafından kullanılmak üzere alkol bazlı el antiseptiği veya yüzde 70 oranında alkol içeren kolonya bulundurulacak.
Ürünler cam veya tezgahların arkasında korumaya alınacak. Sebze ve meyve gibi ürünler daha önceden farklı miktarlarda paketlenip satışa sunulacak.
Tek kullanımlık eldivenlerle müşterilere servis yapılacak ve her müşteriden sonra eldivenler çıkarılacak.
TEMİZLİK ÖNLEMLERİ
Personel ile müşteri arasında direkt temas kurmalarının önlenebilmesi ve damlacık yoluyla bulaşın engellenmesi amacıyla şeffaf bir bariyer yerleştirilecek.
Müşterilerin ödemelerinde tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan ödeme
yapmaları teşvik edilecek.
Gıda satış yerlerinde her gün su ve deterjanla düzenli olarak temizlik yapılacak. Çalışma tezgahları, ekipmanları ve aletleri düzenli olarak temizlenecek.
Temizlik yapan personelin maske ve eldiven kullanması sağlanacak. İş yerleri, kapı ve pencereleri açılarak sık havalandırılacak.
GİYİM MAĞAZALARINDA ALINACAK ÖNLEMLER
"Konfeksiyon, Giyim Mağazaları ve Tuhafiyeler ile İlgili Önlemler" başlıklı hazırlanan rehberde, giyim mağazaları ve tuhafiyelerin toplum tarafından sıklıkla kullanılan, ürün temasının gerçekleştiği, buna karşılık iş yeri alanlarının küçüklüğü veya kalabalık ortamları nedeniyle Kovid-19 yayılmasını önlemek için sosyal mesafeyi korumanın zor olabileceği alanlar olduğu vurgulandı.
ÇALIŞANLAR BİLGİLENDİRİLECEK
Müşteri gereksinimlerinin mümkün olduğunca telefon ve internet üzerinden karşılanacak hale getirilmesi gerektiği belirtilen rehberde, terzilerin randevulu çalışması, iş yerlerine Kovid-19'a yönelik önlemlerle ilgili afişlerin asılması gerektiği belirtildi.
Rehbere göre çalışanlar, Kovid-19'un bulaşma yolları ve korunma önlemleriyle ilgili bilgilendirilecek.
Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan personel çalıştırılmayacak. Personel çalışırken ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler gelişirse, tıbbi maske takılı olarak sağlık kuruluşuna yönlendirilecek.
Ölçü alırken ya da prova yaparken 1 metrelik sosyal mesafe korunamayacağından tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanılacak.
Çalışan personel dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi koruyacak, maske takmayı sürdürecek.
MÜŞTERİLERLE İLGİLİ ÖNERİLER
Müşteriler, diğer müşteriler ve çalışanlar ile aralarında sosyal mesafeyi sağlamaları hususunda uyarılacak. Müşterilerin maskeli olarak iş yerine girmesi sağlanacak. Girişte maskesi olmayanlar için maske bulundurulacak.
İş yerine girdiğinde müşteriler, alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70 oranında alkol içeren kolonya ile ellerini dezenfekte edecek. Müşterilerin iş yeri içinde mümkün olduğu kadar kısa süre kalması sağlanacak.
Çalışan ve müşteri dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınacak, bu kurala göre iş yeri kapasite bilgisi kapıya asılacak.
Sosyal mesafe kurallarına uyulacak, sıra beklenmesi gereken yerlerde mesafe, yer işaretleriyle belirlenecek. Sıra bekleyen müşteriler iş yeri dışında sosyal mesafe kurallarına göre belirlenmiş yerlerde bekleyecek. İş yerlerine misafir alınmayacak.
Deneme kabinleri mümkün olduğu kadar kullanılmayacak, deneme kabinlerinde kalma süresi 10 dakikayla sınırlandırılacak.
Deneme kabinlerinde maske çıkarılmayacak, her giyim kabinine müşterilerin maskelerini çıkarmamaları ve yüzeylere dokunmamaları için uyarı yazıları asılacak. Denenen ürünlere ultraviyole ışınları uygulanmayacak.
Personeli korumak için tezgahlar ve kasa görevlileri ile müşteri alanı arasına geçici bir ayırıcı veya pencere yerleştirilecek.
Müşterilerden tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan ödeme yapmaları istenecek.
TEMİZLİK TEDBİRLERİ
İş yerleri her gün düzenli olarak temizlenecek, yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri yüzde 70 oranında alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanacak.
Çalışma tezgahları, ekipmanları ve aletleri düzenli olarak temizlenecek. Müşteriler ödeme terminalini kullandığında da bu cihazlar yüzde 70 oranında alkolle dezenfeksiyon yapılacak.
Temizlik yapan personel tıbbi maske ve eldiven kullanacak, iş yerleri kapı ve pencereleri açılarak sık havalandırılacak.
Merkezi havalandırma sistemleri bulunan iş yerlerinin havalandırması temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılacak.
İş yeri lavaboları müşterilere kapalı olacak, bu bölümler de sık aralıklarla temizlenecek.
Kaynak: AA