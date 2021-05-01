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Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 1 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu

01.05.2021 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 373 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 28 bin 817 oldu. İşte 1 Mayıs Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum...

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 1 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu

1 Mayıs 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 242 bin 194 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 817 kişinin testi pozitif çıktı, 373 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 615 oldu.

Son 24 saatte 81 bin 302 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 405 bin 199'a yükseldi.

Test sayısı 47 milyon 504 bin 193'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 849 bin 408, vefat sayısı 40 bin 504, ağır hasta sayısı 3 bin 525 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

İŞTE 1 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

1mayis

30 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (30 Nisan) koronavirüs nedeniyle 394 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 31 bin 891 olarak açıklanmıştı. 394 can kaybı, salgının başından bu yana en yüksek günlük can kaybı olarak kayıtlara geçti.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı

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