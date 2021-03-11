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Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 11 Mart 2021 Türkiye koronavirüs tablosu

11.03.2021 20:37 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 11 Mart 2021 Türkiye koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 63 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 14 bin 46 oldu. İşte 11 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum...

11 Mart 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 386 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 46 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 63 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 821 oldu.

Son 24 saatte 9 bin 231 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 659 bin 93'e yükseldi.

Test sayısı 34 milyon 694 bin 624'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 835 bin 989, vefat sayısı 29 bin 290, ağır hasta sayısı 1310 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 31, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

İŞTE 11 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

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Türkiye'de dün (10 Mart) koronavirüs nedeniyle 67 kişi hayatını kaybetmişti, vaka sayısı ise 14 bin 556 olarak açıklanmıştı.
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koronavirüs (Covid-19) pandemi Fahrettin Koca

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