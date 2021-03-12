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Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 12 Mart 2021 Türkiye koronavirüs tablosu

12.03.2021 20:57 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 12 Mart 2021 Türkiye koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 66 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 14 bin 941 oldu. İşte 12 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum...

12 Mart 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 856 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 941 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 834 oldu.

Son 24 saatte 11 bin 180 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 670 bin 273'e yükseldi.

Test sayısı 34 milyon 843 bin 480'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 850 bin 930, vefat sayısı 29 bin 356, ağır hasta sayısı 1349 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 31, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

İŞTE 12 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

12mart

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Türkiye'de dün (11 Mart) koronavirüs nedeniyle 63 kişi hayatını kaybetmişti, vaka sayısı ise 14 bin 46 olarak açıklandı.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı

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