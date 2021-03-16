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Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 16 Mart 2021 Türkiye koronavirüs tablosu

16.03.2021 20:09 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 16 Mart 2021 Türkiye koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 71 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 16 bin 749 oldu. İşte 16 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum...

16 Mart 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 386 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 749 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 71 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 874 oldu.

Son 24 saatte 17 bin 893 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 734 bin 862'ye yükseldi.

Test sayısı 35 milyon 435 bin 502'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 911 bin 642, vefat sayısı 29 bin 623, ağır hasta sayısı 1474 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

İŞTE 16 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

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Türkiye'de dün (15 Mart) koronavirüs nedeniyle 63 kişi hayatını kaybetmişti, vaka sayısı ise 15 bin 503 olarak açıklanmıştı.
15 MART

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı

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