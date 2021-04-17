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Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 17 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

17.04.2021 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 288 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 62 bin 606 oldu. İşte 17 Nisan Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum...

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 17 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

17 Nisan 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 62 bin 606 kişinin testi pozitif çıktı, 288 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 973 oldu.

Son 24 saatte 52 bin 184 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 643 bin 734'e yükseldi.

Test sayısı 43 milyon 467 bin 516'ya ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 212 bin 645, vefat sayısı 35 bin 608, ağır hasta sayısı 3 bin 240 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

İŞTE 17 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

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16 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (16 Nisan) koronavirüs nedeniyle 289 kişi hayatını kaybetmişti, 63 bin 82 kişinin testi ise pozitif çıkmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı

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