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Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 19 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu

19.01.2021 20:23 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 19 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 167 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 6 bin 818 oldu. İşte 19 Ocak Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum...

19 Ocak 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 175 bin 133 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 818 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 761 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 7 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 277 bin 987'ye yükseldi.

Test sayısı 27 milyon 698 bin 556'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 399 bin 781, vefat sayısı 24 bin 328, ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

İŞTE 19 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

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90 yaş üzeri vatandaşlar evlerinde aşılanmaya başlandı90 yaş üzeri vatandaşlar evlerinde aşılanmaya başlandı

Türkiye'de dün (18 Ocak) koronavirüs nedeniyle 164 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 5 bin 862 olarak açıklanmıştı.

18 ocak

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