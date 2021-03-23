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Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 23 Mart 2021 Türkiye koronavirüs tablosu

23.03.2021 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 138 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 26 bin 182 oldu. İşte 23 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum...

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 23 Mart 2021 Türkiye koronavirüs tablosu

23 Mart 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 211 bin 848 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 182 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 138 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1006 oldu.

Son 24 saatte 19 bin 201 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 863 bin 882'ye yükseldi.

Test sayısı 36 milyon 768 bin 437'ye ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 61 bin 520, vefat sayısı 30 bin 316, ağır hasta sayısı 1710 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

İŞTE 23 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

23

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Türkiye'de dün (22 Mart) koronavirüs nedeniyle 117 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 22 bin 216 olarak açıklanmıştı.
22 mart

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı

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