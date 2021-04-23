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Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 23 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

23.04.2021 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 343 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 49 bin 438 oldu. İşte 23 Nisan Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum...

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 23 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

23 Nisan 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 91 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 438 kişinin testi pozitif çıktı, 343 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 3 bin 89 oldu.

Kısmi kapanma sonrası vaka sayıları yeniden 50 binin altına düştü.

Son 24 saatte 60 bin 176 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 970 bin 111'e yükseldi.

Test sayısı 45 milyon 342 bin 795'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 550 bin 820, vefat sayısı 37 bin 672, ağır hasta sayısı 3 bin 475 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

İŞTE 23 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

vaka

22 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (22 Nisan) koronavirüs nedeniyle 354 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 54 bin 791 olarak açıklanmıştı.
22nisan


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı

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