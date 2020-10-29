HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 29 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 29 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2020 19:00 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 72 kişi hayatını kaybetti, yeni hasta sayısı ise 2 bin 319 oldu. Bakan Koca, "Salgının mevcut durumu bizi hayatımızı yavaşlatmaya zorluyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız" ifadelerini kullandı. İşte 29 Ekim Türkiye koronavirüs tablosunda son durum...

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 29 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu

29 Ekim 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 134 bin 416 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 319 kişiye hastalık tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1916 oldu, son 24 saatte 1581 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 320 bin 762'ye yükseldi.
29

BAKAN KOCA: TEMASI ÜÇTE BİRİNE İNDİRMEK ZORUNDAYIZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2.319 hastamız var. Ağır hasta sayısı 1.916’ya ulaştı. Salgının mevcut durumu bizi hayatımızı yavaşlatmaya zorluyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Birlikte mücadele edecek ve virüsü yeneceğiz. Güç verin, destek olun. "

İŞTE TÜRKİYE'NİN GENEL KORONAVİRÜS TABLOSU

koronavirus-tablo


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Milyonların istediği gerçek oluyor! Polat Alemdar ve Süleyman Çakır aynı dizide buluşuyor Milyonların istediği gerçek oluyor! Polat Alemdar ve Süleyman Çakır aynı dizide buluşuyor
Korku dolu anlar! Uyuşturucu krizine girip evi ateşe verdiKorku dolu anlar! Uyuşturucu krizine girip evi ateşe verdi
Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarına Azerilerden dünyaya mesaj Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarına Azerilerden dünyaya mesaj
En Çok Okunan Haberler
İşte gram altının yıl sonu tahmini!
İşte gram altının yıl sonu tahmini!
Ermenistan’a ait 2 savaş uçağı düşürüldü
Ermenistan’a ait 2 savaş uçağı düşürüldü
Fransa'da kilise yakınında korkutan saldırı
Fransa'da kilise yakınında korkutan saldırı
Orman yangınıyla ilgili olay yaratan görüntü
Orman yangınıyla ilgili olay yaratan görüntü
Koronavirüs oldu! Hatasını açıkladı
Koronavirüs oldu! Hatasını açıkladı
Vakaların yüzde 84 arttığı ilde yasak olacak mı? Vali açıkladı
Vakaların yüzde 84 arttığı ilde yasak olacak mı? Vali açıkladı
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
Diğer Haberler
Muğla'da cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı
Cinsel istismara uğrayan çocuk doğum yaptı! Soruşturma başlatıldı
Konyaaltı Sahili’nden kartpostallık görüntüler
Manzarayı görenler cep telefonlarına sarıldı
Bağcılar'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen kişi evi yaktı
Korku dolu anlar! Uyuşturucu krizine girip evi ateşe verdi
İzmir'de bulundu! Tam 8 bin 200 yıllık
İzmir'de bulundu! Tam 8 bin 200 yıllık
Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili son dakika gelişme! İyi haber geldi: Bilinci açık, istediğini yiyip içiyor
İyi haber geldi: Bilinci açık, istediğini yiyip içiyor
HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerden 29 Ekim kutlaması
Evlat nöbeti tutan ailelerden 29 Ekim kutlaması
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.