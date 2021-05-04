HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 4 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 4 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu

04.05.2021 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 336 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 28 bin 997 oldu. Günlük vaka sayısında düne göre artış oldu. İşte 4 Mayıs Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum...

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 4 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu

4 Mayıs 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 241 bin 747 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 997 kişinin testi pozitif çıktı, 336 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 483 oldu.

Son 24 saatte 38 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 554 bin 37'ye yükseldi.

Test sayısı 48 milyon 229 bin 733'e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 929 bin 118, vefat sayısı 41 bin 527, ağır hasta sayısı 3 bin 452 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

İŞTE 4 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

4

Son dakika! Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladıSon dakika! Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

3 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (3 Mayıs) koronavirüs nedeniyle 347 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 24 bin 733 olarak açıklanmıştı.

3 MAYIS


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Pazar yerleri genelgesi: Cumartesi günleri açık olacakPazar yerleri genelgesi: Cumartesi günleri açık olacak
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu hakkında peş peşe 'soruşturma' açıklaması

İmamoğlu hakkında peş peşe 'soruşturma' açıklaması

Sigara satışı yasağı olacak mı? İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Sigara satışı yasağı olacak mı? İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Şevket Çoruh'u görenler inanamadı! Bildiğiniz halini unutun

Şevket Çoruh'u görenler inanamadı! Bildiğiniz halini unutun

Cinsel yönelimiyle ilgili her detayı anlattı! 'Evimin bereketini kaçırdın'

Cinsel yönelimiyle ilgili her detayı anlattı! 'Evimin bereketini kaçırdın'

Kılıçdaroğlu'ndan anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama

MHP'li Ulvi Yönter'den Ebru Baki'ye çok sert tepki

MHP'li Ulvi Yönter'den Ebru Baki'ye çok sert tepki

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

2 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

2 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bir ilde daha yasak! Tam kapanmada o ürünler satılmayacak

Bir ilde daha yasak! Tam kapanmada o ürünler satılmayacak

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Fenomen olmak için dövmüşler! İzmir'de 'pes' dedirten olay

Fenomen olmak için dövmüşler! İzmir'de 'pes' dedirten olay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.