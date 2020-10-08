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Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte 8 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 19:59 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 58 kişi hayatını kaybetti, yeni hasta sayısı ise bin 615 oldu. Bakan Koca, "Ağır hasta sayımızda düşüş eğilimi devam ediyor. Salgını kontrol altında tutacak olan filyasyon ve izolasyon. Tedbirlere uyarsak buna gerek kalmayacak" ifadelerini kullandı. İşte 8 Ekim Türkiye koronavirüs tablosunda son durum...

Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte 8 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu

8 Ekim 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Güncel verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 101 Kovid-19 testi yapıldı, yeni hasta sayısı 1615 oldu.

Son 24 saatte 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1398 kişi iyileşti. Böylece, Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 290 bin 352'ye çıktı.

Toplam test sayısı 11 milyon 278 bin 47'ye ulaştı. Hasta sayısı 330 bin 753, vefat sayısı 8 bin 667, ağır hasta sayısı 1403, aktif hasta sayısı 31 bin 734 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 6,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,3 olarak kayıtlara geçti.

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BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYIMIZDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 1.615 hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda düşüş eğilimi devam ediyor. Salgını kontrol altında tutacak olan filyasyon ve izolasyon. Tedbirlere uyarsak buna gerek kalmayacak. Salgını birlikte kontrol altında tutabiliriz. Bu mücadeleye güç verin."

İŞTE TÜRKİYE'NİN GENEL KORONAVİRÜS TABLOSU

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