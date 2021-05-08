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Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 8 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu

08.05.2021 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 281 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 18 bin 52 oldu. Türkiye'de toplam vaka sayısı 5 milyon 16 bin 141 oldu. İşte Türkiye'nin 8 Mayıs koronavirüs tablosu...

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 8 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 52 kişinin testi pozitif çıktı. 281 kişi yaşamını yitirirken, hasta sayısı ise 2 bin 178 oldu.

Son 24 saatte 28 bin 896 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 691 bin 224'e yükseldi.

VAKA SAYISI 5 MİLYONU AŞTI

Test sayısı 49 milyon 192 bin 673'e ulaştı. Vaka sayısı 5 milyon 16 bin 141, vefat sayısı 42 bin 746, ağır hasta sayısı 3 bin 175 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

İŞTE 8 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

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7 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (7 Mayıs) koronavirüs nedeniyle 278 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 20 bin 107 olarak açıklanmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı

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