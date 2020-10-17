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Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 17 Ekim koronavirüs tablosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 19:04 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten ölenlerin sayısı 71 olurken yeni hasta sayısı bin 723 olarak belirlendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayısını düşürecek olan hastalığın bulaş yollarını engellemektir. Bunun için şuan en önemli silahımız tedbirlere birlikte uymak. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız." dedi. İşte Türkiye'nin 17 Ekim koronavirüs tablosu ile ilgili tüm detaylar!

Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 17 Ekim koronavirüs tablosu

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 112 bin 131 Kovid-19 testi yapıldı, 1723 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 71 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1401 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 302 bin 499'a çıktı.

Toplam test sayısı 12 milyon 306 bin 909'a ulaştı. Hasta sayısı 345 bin 678, vefat sayısı 9 bin 224, ağır hasta sayısı 1428, aktif hasta sayısı 33 bin 955 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,9, yatak doluluk oranı yüzde 48,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,7, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,4 olarak kayıtlara geçti.

İşte Türkiye'nin 17 Ekim koronavirüs tablosu;

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"KAZANAN BİZ OLACAĞIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün yapılan testlerde 1.723 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayısını düşürecek olan hastalığın bulaş yollarını engellemektir. Bunun için şuan en önemli silahımız tedbirlere birlikte uymak. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız." ifadelerini kullandı.

AA

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