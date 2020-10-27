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Sağlık Bakanlığı açıkladı! Sağlıkçılara istifa yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 19:23 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs süreci nedeniyle istifa taleplerinin kabul edilmeyeceğini duyurdu. Ayrıca yaş haddi ve malulen hariç, emekli işlemlerinin tahsis edilmeyeceği bildirilirken, yıllık izinler ise durduruldu.

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Sağlıkçılara istifa yasağı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 81 il valiliğine "Personel İşlemleri" hakkında genelge gönderildi.

Genelgeye göre, her ne sebeple olursa olsun Kovid-19 salgını sürecinde istifa talebinde bulunan personelin mezkur talebi kabul edilmeyecek.

Yaş haddinden emekli olacaklar ile malulen emekli olacaklar dışındakilere yönelik emeklilik işlemi tesis edilmeyecek.

Kamu sağlık hizmetinde ihtiyaç duyulan durumlarda zorunlu olarak iller arası geçici görevlendirilen personelin derhal ayrılışı yapılarak görevlendirildiği yere gitmesi sağlanacak.

Detaylar geliyor...

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