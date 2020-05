Sağlık Bakanlığı berber, kuaför ve güzellik salonları için alınacak tedbirleri açıkladı

Açıklamada berber, kuaför ve güzellik salonlarında iş yeri alanlarının küçük olması ve çalışma koşulları nedeniyle müşterilerle yakın temasın (1 metreden yakın, 15 dakikadan uzun) söz konusu olabileceği, bu nedenle hem iş yeri çalışanı hem de müşterilerin koronavirüs (Covid-19) salgını süresince geçerli olmak üzere korunma önlemleri olarak açıklanan kurallara uyması gerektiği bildirildi. Ayrıca her iş yerinin görünür bir yerine önlemlerle ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve iş yerinde uyulması gereken kurallar) asılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada müşterilere hizmet verilirken yiyecek ve içecek (su hariç) servisi yapılmaması gerektiği aktarılarak, "İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi ve benzeri şeyler bulundurulmamalıdır. Her müşteri için tek kullanımlık malzeme kullanılmalı, tek kullanımlık malzeme sağlanamadığı durumlarda her kullanım sonrasında tekstil malzemeleri en az 60 derecede yıkanmalıdır. Kullanılan aletlerin üzerinde kan veya sekresyon yoksa yüzde 70’lik alkol ile silinmelidir. Kullanılan aletlerin üzerinde kan veya sekresyon varsa, ön temizlik yapıldıktan ve kuruduktan sonra yüzde 70’lik alkol ile silinmelidir. Manikür, pedikür, epilasyon gibi işlemlerde kullanılan aletlerin kişiye özel olması sağlanmalıdır. Kişiye özel alet kullanımı sağlanamadığı durumlarda her müşteriden sonra kullanılan aletlerin temizlik ve sterilizasyonu sağlanmalıdır. Yapılan işlem eldiven kullanmayı gerektiriyorsa tek kullanımlık eldiven kullanılmalıdır. Eldivenli ellerle çevreye dokunulmamalıdır. Fön makinesi mümkün olduğunca kullanılmamalıdır. Fön makinesi gibi yüksek hava akımı oluşturan cihazları kullanırken düşük hızda, yandaki müşteriyi etkilemeyecek yönde ya da diğer müşterilerden farklı bir alanda kullanılmasına özen gösterilmelidir. Saç kesimi esnasında yüz ve baş bölgesinde kalan kesilmiş saçların temizlenmesi için kullanılan ense fırçasının kullanımı geçici süreliğine durdurulmalıdır. Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetinin sunumu geçici süreliğine durdurulmalıdır. Kasa önünde sıra beklerken durulması gereken yerler zeminde sosyal mesafeyi sağlayacak şekilde işaretlenmelidir. Müşterilerden tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan ödeme yapmaları istenmelidir" ifadelerini yer verildi.