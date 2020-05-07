Sağlık Bakanlığı berber, kuaför ve güzellik salonları için alınacak tedbirleri açıkladı

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle 44 gündür kapalı olan ve 11 Mayıs Pazartesi günü açılacak olan berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınacak tedbirler ve müşteriler tarafından uyulması gereken kuralları içeren bir açıklama yayımladı.

Açıklamada berber, kuaför ve güzellik salonlarında iş yeri alanlarının küçük olması ve çalışma koşulları nedeniyle müşterilerle yakın temasın (1 metreden yakın, 15 dakikadan uzun) söz konusu olabileceği, bu nedenle hem iş yeri çalışanı hem de müşterilerin koronavirüs (Covid-19) salgını süresince geçerli olmak üzere korunma önlemleri olarak açıklanan kurallara uyması gerektiği bildirildi. Ayrıca her iş yerinin görünür bir yerine önlemlerle ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve iş yerinde uyulması gereken kurallar) asılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada iş yeri ile ilgili alınması gereken önlemler şöyle sıralandı:

"İş yerinde kalabalık oluşmasını engellemek için müşteriler randevu ile kabul edilmelidir. Müşterilerin randevu saatinde gelmeleri istenmelidir. Müşteriye olabildiğince az sayıda personel ile hizmet verilmeli ve bunlar kayıt altına alınmalıdır. Bu uygulama, müşterinin ya da personelin Covid-19 çıkması durumunda temaslı taramasını kolaylaştıracaktır. İş yerinin dışında da sosyal mesafe korunmalı, kalabalık olmasını engelleyecek önlemler alınmalıdır. İş yerinde hizmet verilecek koltuk/birim sayısı, kişiler arası sosyal mesafeyi koruyacak şekilde (örneğin koltuk sayıları azaltılmalı, birer koltuk atlanarak müşteri oturtulmalı) düzenlenmelidir. İş yerindeki koltuk/birim sayısı kadar içeriye müşteri kabul edilmelidir. İş yerine maskesiz müşteri alınmamalıdır. Müşteriler işlem esnasına kadar maske kullanmalı, ancak yapılacak işlemin özelliğine göre kısa süreli maskeyi çıkarabilir. İş yerinde müşteri ve çalışan dışında kimse bulunmamalı, misafir alınmamalıdır. İş yeri içinde su ve sabuna erişim kolay olmalı ve burada tek kullanımlık kâğıt havlular bulundurulmalıdır. İş yeri girişinde müşteriler tarafından kullanılmak üzere el antiseptiği bulundurulmalı ve sürekliliği sağlanmalıdır. Müşteriler, iş yerine girmesini takiben ellerini yıkaması ya da el antiseptiği kullanması konusunda uyarılmalıdır. İş yerinde satışa sunulan şampuan, kozmetik gibi ürünler mümkün olduğunca cam veya tezgâhların arkasında korumaya alınmalıdır, ortalıkta bırakılmamalıdır."