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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Bugün Toplanıyor

02.06.2021 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Corona virüsü salgınıyla ilgili olarak Bilim Kurulu bugün toplanıyor. Toplantı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılacak

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Bugün Toplanıyor

Corona virüsü salgınıyla ilgili olarak Bilim Kurulu bugün toplanıyor. Toplantı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılacak. Saat 16:30’da başlayacak olan toplantı, video konferans yöntemiyle düzenlenecek.

Bilim Kurulu toplantısının öncelikli gündem maddesi aşılama süreci olacak. Türkiye’nin aşı tedariği ve gelen aşıların vatandaşlara uygulanması süreçleri masaya yatırılacak.

Kurulun ayrıca 1 Haziran itibariyle başlayan kademeli normalleşme sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Türkiye’de son resmi verilere göre son 24 saatte 7 bin 112 kişinin testi pozitif çıkarken 129 kişi de salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Salgının başından bu yana da Türkiye’de toplam 5 milyon 256 bin 516 vaka görülürken 47 bin 656 kişi de hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18’de Youtube üzerinden açıklamalarda bulunacak.

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