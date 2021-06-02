Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Bugün Toplanıyor

Corona virüsü salgınıyla ilgili olarak Bilim Kurulu bugün toplanıyor. Toplantı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılacak. Saat 16:30’da başlayacak olan toplantı, video konferans yöntemiyle düzenlenecek.

Bilim Kurulu toplantısının öncelikli gündem maddesi aşılama süreci olacak. Türkiye’nin aşı tedariği ve gelen aşıların vatandaşlara uygulanması süreçleri masaya yatırılacak.

Kurulun ayrıca 1 Haziran itibariyle başlayan kademeli normalleşme sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Türkiye’de son resmi verilere göre son 24 saatte 7 bin 112 kişinin testi pozitif çıkarken 129 kişi de salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Salgının başından bu yana da Türkiye’de toplam 5 milyon 256 bin 516 vaka görülürken 47 bin 656 kişi de hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18’de Youtube üzerinden açıklamalarda bulunacak.

