Sağlık Bakanlığı binası turuncu ile aydınlatıldı

Sağlık Bakanlığının Ankara Bilkent'teki binası, "Dünya Hasta Güvenliği Günü" dolayısıyla turuncu renkle aydınlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından bu yıl ilk kez 17 Eylül günü, "Dünya Hasta Güvenliği Günü" olarak ilan edildi.

Sağlık Bakanlığı, hasta güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Bakanlık binasını kampanya rengi olan turuncu ışıkla aydınlattı.

Bakanlık resmi sosyal medya hesaplarından da #DünyaHastaGüvenliğiGünü ve #WorldPatientSafetyDay etiketleriyle paylaşım yapıldı.

- Hasta güvenliği tüm sağlık kuruluşlarında uygulanıyor

Hasta güvenliği, sağlık hizmetine bağlı hataların önlenmesi ve bu hataların neden olduğu hasarların ortadan kaldırılması veya azaltılması anlamına geliyor.

Hasta güvenliğinin sağlanması amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hastaneler, diyaliz merkezleri, ağız ve diş sağlığı hizmetleri, 112 acil sağlık hizmetleri ve evde sağlık hizmetlerine yönelik hazırlanan Sağlıkta Kalite Standartları tüm sağlık kuruluşlarında uygulanıyor.