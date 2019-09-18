HABER

Sağlık Bakanlığı binası turuncuyla aydınlatıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.09.2019 12:55 | Son Güncelleme

SAĞLIK Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü'nce (DSÖ) 17 Eylül tarihinin, 'Dünya Hasta Güvenliği Günü' ilan edilmesi nedeniyle, hasta güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak için bakanlık binasını kampanya rengi olan turuncu ile aydınlattı.

Sağlık Bakanlığı binası turuncuyla aydınlatıldı

ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü'nce (DSÖ) 17 Eylül tarihinin, 'Dünya Hasta Güvenliği Günü' ilan edilmesi nedeniyle, hasta güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak için bakanlık binasını kampanya rengi olan turuncu ile aydınlattı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, DSÖ tarafından bu yıl ilk kez 17 Eylül tarihinin, 'Dünya Hasta Güvenliği Günü' olarak ilan edildiği hatırlatıldı. Hasta güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bakanlık binasının kampanya rengi olan turuncu ile aydınlatıldığı belirtilerek şöyle denildi:
"Hasta güvenliği, sağlık hizmetine bağlı hataların önlenmesi ve bu hataların neden olduğu hasarların ortadan kaldırılması veya azaltılması anlamına geliyor. Hasta güvenliğinin sağlanması amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından, hastaneler, diyaliz merkezleri, ağız ve diş sağlığı hizmetleri, 112 acil sağlık hizmetleri ve evde sağlık hizmetlerine yönelik hazırlanan Sağlıkta Kalite Standartları tüm sağlık kuruluşlarında uygulanıyor. Sağlıkta Kalite Standartları'nın temel hedefi hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması. Tüm sağlık kuruluşlarında hasta ve çalışan güvenliğini temin etmek için Risk Değerlendirmesi, Güvenlik Raporlama Sistemi, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Eğitim ve Bilgilendirme, Hastaların Doğru Tanımlanması, Hasta Düşmelerinin Önlenmesi, Hastaların Güvenli Transferi, Enfeksiyonların Önlenmesi, İlaç Güvenliği, Güvenli Cerrahi, Transfüzyon Güvenliği, Radyasyon Güvenliği, Laboratuvar Güvenliği, Bilgi Güvenliği, Malzeme ve Cihaz Güvenliği, Tesis Güvenliği ve Atık Yönetimi gibi pek çok alanda kalite standartları uygulanıyor."

FOTOĞRAFLI

Sağlık Bakanlığı binası turuncuyla aydınlatıldıSağlık Bakanlığı binası turuncuyla aydınlatıldıSağlık Bakanlığı binası turuncuyla aydınlatıldı

Gören şoke oldu! Sıra sıra gelip...Gören şoke oldu! Sıra sıra gelip...
Hava kirliliği plasentaya kadar inerek 'doğmamış bebekleri de etkiliyor'Hava kirliliği plasentaya kadar inerek 'doğmamış bebekleri de etkiliyor'
Mevsimsel geçişlerde gribe dikkatMevsimsel geçişlerde gribe dikkat
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ayakta stres kırığına dikkat!

Röntgende belli olmuyor! En sık ayakta görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belli dönemlerde çocuklarda göz taraması yapılacağını açıkladı

81 ile gönderildi! Çocuklar 1'inci sınıfa başlamadan önce...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk üç kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı

Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 731 milyon lira iyileştirme sağlandı

Bakan duyurdu! 731 milyon liralık iyileştirme

Burun dolgusu hakkında bilmeniz gerekenler

Burun dolgusu hakkında bilmeniz gerekenler

Mersin'de görülen yüksek neme ilişkin dikkat çeken uyarı!

O ilimiz için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.